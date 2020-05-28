Форвард Сергей Плотников пополнил состав «Металлурга»

Обмен стал частью масштабной сделки между «Магниткой», «Амуром» и СКА.

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Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» произвели между собой обмен игроками. Состав «сталеваров» пополнил нападающий Сергей Плотников, а на Дальний Восток отправились защитник Савелий Ольшанский, нападающие Владимир Бутузов и Егор Спиридонов, а также права на игрока обороны Егора Замулу и форварда Дениса Смирнова и денежная компенсация, сообщает пресс-служба магнитогорцев.



29-летний Сергей Плотников проведёт в Магнитогорске 2 года. Нападающий перебрался из санкт-петербургского СКА в «Амур» в текущее межсезонье. Форвард, который является уроженцем Комсомольска-на-Амуре, не провёл за хабаровчан ни одного матча. Схожая ситуация у Владимира Бутузова, который подписал контракт с «Магниткой» в начале мая, но был обменян, ни разу не сыграв в форме «сталеваров».

Отметим, что этот обмен — часть большой сделки, о которой ранее сообщали инсайдеры. По информации, которая была опубликована ранее, после обмена в «Амур» Егор Спиридонов и права на Егора Замулу отправятся в СКА, а в обратном направлении проследуют нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов. Сегодня, 28 мая, этот трансфер подтвердили в пресс-службе питерской команды.

«СКА и „Амур“ произвели обмен. Нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов переезжают в Хабаровск, игроком армейцев становится форвард Егор Спиридонов. Также СКА получает права на защитника Егора Замулу»,— рассказали в пресс-службе СКА.

В последующем, по информации инсайдеров, Илья Каблуков и Максим Карпов должны расторгнуть контракт с «Амуром». Последний в свою очередь подпишет соглашение с «Магниткой», однако пока эта информация не подтверждена. Отметим, что Максим Карпов — уроженец Челябинска. В сезоне 2012 — 2013 он в составе «Трактора» стал серебряным призёром чемпионата КХЛ.

Комментируя переход Серегея Плотникова главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подчеркнул, что нападающий станет одной из ключевых фигур при построении нового состава «Магнитки». Помимо этого наставник отметил лидерские качества игрока на льду и в раздевалке.

«Это ценное приобретение для „Магнитки“. Но работа на рынке продолжается и это не последняя хорошая сделка по линии атаки. Любопытная ситуация сейчас складывается в НХЛ, новый сезон начнётся не раньше января, так что мы ведём переговоры с игроками и агентами, держим руку на пульсе — там есть очень интересные варианты»,— сказал Илья Воробьёв.

Прошлый сезон Сергей Плотников провёл в составе СКА. За 52 игры сезона 29-летний нападающий заработал 31 очко, из которых 10 голов и 21 передача.