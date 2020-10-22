Форвард Деннис Расмуссен вернулся в «Металлург»

Шведский нападающий стал игроком «сталеваров» до конца текущего сезона.

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Нападающий Деннис Расмуссен вновь стал игроком магнитогорского «Металлурга». Хоккеист и клуб заключили соглашение до конца сезона 2020—2021.



Информация о возвращении шведского форварда в состав «Магнитки» появились накануне. О том, что игрок нашёл команду, сообщил его агент Алёша Пилко. При этом представитель хоккеиста не назвал конкретный клуб, а уже сегодня, 22 октября, переход официально подтвердили в пресс-службе команды.

«Шведский нападающий Деннис Расмуссен возвращается в Магнитогорск! Соглашение с „Металлургом“ рассчитано до конца сезона 2020—2021»,— рассказали сайту «Первый областной в пресс-службе «сталеваров».

В «Металлурге» нападающий возьмёт себе 40-й номер. Отметим, что в текущем составе «сталеваров» швед станет шестым легионером. Помимо него за клуб из Магнитогорска выступают три представителя Финляндии — голкипер Юхо Олкинуора и нападающие Харри Песонен и Юхо Ламмико, а также канадец Тейлор Бек и чех Андрей Нестрашил.

Напомним, Деннис Расмуссен появился в КХЛ в сезоне 2018—2019, став игроком «Металлурга». До этого нападающий успел поиграть за «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс» в НХЛ, а также за их фарм-клубы в АХЛ. В Магнитогорске Деннис Расмуссен провёл последние два сезона, выступая под 70-м номером. За 121 игру в составе «лисов» шведский нападающий набрал 82 очка, из которых 25 голов и 57 передач. В это межсезонье форвард не смог договориться с «Магниткой» о новом контракте, после чего сменил агента. Также сообщалось о намерениях шведа попробовать силы в НХЛ.

Добавим, что сейчас десять игроков «Металлурга» находятся на самоизоляции из-за коронавируса. На прошедшую встречу против «Куньлуня» «сталевары» заявили ряд игроков из молодёжной команды. Ранее состав «Магнитки» также пополнил вратарь Артём Загидулин. Он будет игроком команды до начала сезона в НХЛ.