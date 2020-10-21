«Металлург» без ряда игроков основы уступил «Куньлуню»

Встреча закончилась поражением «сталеваров» 6:4.

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Магнитогорский «Металлург» с поражения начал выездную серию. В Мытищах «сталевары» со счётом 4:6 проиграли «Куньлунь Ред Стар».



Встреча началась для «Магнитки» с забитого гола. Отличился Игорь Швырёв. В середине первого периода Хантер Шинкарук сравнял счёт. Настоящее голевое пиршество началось во вторые 20 минут. Тэйлор Бек вновь вывел «Металлург» вперёд, однако затем в ворота магнитогорцев посыпались шайбы. Спенсер Фу, Джейсон Фрэм, Итан Уэрек и Сэм Лофквист по очереди огорчили Артёма Загидулина, для которого эта игра стала первой за «Магнитку» в нынешнем сезоне. После пятой пропущенной шайбы его заменил Глеб Носов.

Отыгрываться «Металлург» начал в третьем периоде встречи. За 12 минут до конца Юрий Платонов забил первый свой гол в КХЛ и третий гол для «сталеваров» в этом матче. Затем отставание до минимума сократил Харри Песонен. Однако представляющая Пекин команда смогла забросить в ворота «Магнитки» шестую шайбу. В концовке игры магнитогорцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но спасти встречу им не удалось.

Отметим, что в этом матче «Металлург» играл без ряда хоккеистов основного состава, которые находятся на самоизоляции. Всего на выездную серию за «сталеваров» отправились десять игроков молодёжной команды, которые заменили десятку выбывших.

Следующий матч магнитогорская команда также проведёт в гостях. В пятницу, 23 октября, «Металлург» в Череповце сыграет против «Северстали», Прямую трансляцию поединка смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 6:4 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 4:2; 1:1)

Голы:

1:02. Игорь Швырёв, «Металлург», 0:1

15:20. Хантер Шинкарук, «Куньлунь Ред Стар», 1:1

22:46. Тэйлор Бек, «Металлург», 1:2

25:37. Спенсер Фу, «Куньлунь Ред Стар», 2:2

32:22. Джейсон Фрэм, «Куньлунь Ред Стар», 3:2

36:06. Итан Уэрек, «Куньлунь Ред Стар», 4:2

37:23. Сэм Лофквист, «Куньлунь Ред Стар», 5:2

48:36. Юрий Платонов, «Металлург», 5:3

51:59. Харри Песонен, «Металлург», 5:4

55:30. Давид Бондра, «Куньлунь Ред Стар», 6:4

Статистика матча: Броски: 52-73; Броски в створ: 35-39; Голы: 6-4; Вбрасывания: 28-31; Блокированные броски: 23-7; Силовые приемы: 17-15; Время в атаке: 09:13-19:31; Штраф: 10-10