«Металлург» одержал волевую победу над «Северсталью»

Перед третьим периодом магнитогорцы уступали в счёте, но смогли переломить ход игры.

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Волевую победу в Череповце одержал «Металлург». В матче против «Северстали» команда из Магнитогорска выиграла со счётом 5:4. При этом перед началом решающей двадцатиминутки «сталевары» уступали 1:3.



Первый период прошёл без забитых шайб. Голы команды стали забивать во втором игровом отрезке. Счёт открыл нападающий «Металлурга» Данила Юров Для 16-летнего игрока этот гол стал первым в КХЛ. Затем в ворота магнитогорцев влетело сразу три шайбы, по разу отличились Йоонас Няттинен, Игорь Гераськин и Егор Чижиков. На второй перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу «Северстали».

Третья двадцатиминутка началась для «Металлурга» с гола Сергея Мозякина. Для капитана «Магнитки» эта шайба стала первой в текущем сезоне. Затем Егор Чижиков в четвёртый раз в матче огорчил Артёма Загидулина. После этого забивали только магнитогорцы. Сначала Харри Песонен свои дублем сравнял цифры на табло, а затем Тэйлор Бек, с передачи Данилы Юрова вывел «сталеваров» вперёд. В концовке игры череповчане поменяли голкипера на шестого полевого игрока, но перевести игру в овертайм «Северстали» не удалось. Итоговый счёт — 5:4 в пользу «Металлурга».

Следующий матч магнитогорцы проведут дома. На «Арене Металлург» «сталевары» примут нижегородское «Торпедо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv.

«Северсталь» (Череповец) 4:5 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 3:1; 1:4)

Голы:

20:55. Данила Юров, «Металлург», 0:1

25:23. Йоонас Няттинен, «Северсталь», 1:1

30:48. Игорь Гераськин, «Северсталь», 2:1

35:38. Егор Чижиков, «Северсталь», 3:1

44:03. Сергей Мозякин, «Металлург», 3:2

47:58. Егор Чижиков, «Северсталь», 4:2

48:32. Харри Песонен, «Металлург», 4:3

54:35. Харри Песонен, «Металлург», 4:4

57:12. Тэйлор Бек, «Металлург», 4:5

Статистика матча: Броски: 58-54; Броски в створ: 32-23; Голы: 4-5; Вбрасывания: 19-30; Блокированные броски: 11-16; Силовые приемы: 5-6; Время в атаке: 10:50-12:14; Штраф: 4-4.

Голы и лучшие моменты игры: