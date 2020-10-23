«Металлург» завершит выезд в Череповце

«Сталевары» столкнутся с «Северсталью».

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Выезд по западной части России завершает сегодня, 23 октября, магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва в Череповце встретится с местной «Северсталью».



Последний раз клубы пересекались 12 октября прошлого года. Та игра закончилась победой магнитогорцев с минимальным счётом 2:1. Всего «Магнитка» и «Северсталь» провели 23 очных поединка, в 16-ти сильнее оказались «лисы». Отметим, что в текущем сезоне «Металлург» и «Северсталь» впервые сыграют между собой.

Диаметрально противоположно для команд прошли две последние встречи. «Металлург», оставшийся без ряда хоккеистов основы, проиграл «Нефтехимику» и «Куньлуню». «Северсталь» же, наоборот, одержала две победы подряд. На текущий момент магнитогорцы занимают пятую строчку на Востоке КХЛ, череповчане — седьмые на Западе.

Встреча «Металлурга» против «Северстали» состоится сегодня, 23 октября, в 21:00 по челябинскому времени. Матч покажет медиахолдинг «Первый областной», прямую трансляцию смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ.