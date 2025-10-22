Жильцы реставрируемого дома в центре Челябинска оценили обновленный фасад

По их словам, зданию давно надо было обновить внешний вид

В центре Челябинска с лета идет капремонт дома № 45 по проспекту Ленина, напротив «Детского мира». Почти полгода жители квартир постоянно слышат шум и видят в своих окнах (даже на четвертом этаже) рабочих. Мы ожидали, что люди поделятся с нами усталостью от грохота, пыли и закрытых фанерками окон, а нам рассказали о радости от ремонта. Мнения соседей — в материале ИА «Первое областное».

Кажется, что жильцы дома абразивного завода должны были устать от ремонта и начать думать, что он идет бесконечно. У здания все время стоит спецтехника, улицы вокруг закрыли безопасными тоннелями, а у первых этажей много строительного мусора и бутылок. Но нам челябинцы рассказали, что рабочие делают все в хорошем темпе. Да еще и не шумят поздно.

«Дом сороковых годов, понятно, что ему уже нужно было обновление. Я рада: сделали хорошо, красиво», — поделилась Елена.





Капремонт рабочие почти доделали: по словам жильцов, недавно они сдали работы во дворе. Сейчас бригада заканчивает кровлю, но в остальном все готово. Даже леса почти ото всех подъездов убрали. Правда, во дворе очень много стройматериалов, которые перекрывают немногочисленные парковочные места.

«Вот сейчас какая-то „не наша“ машина заняла единственное оставшееся место у подъезда, и мне пришлось встать у забора. Да, это неудобно, что во дворе все в трубах и балках, но я понимаю, что это временно», — добавляет Елена.





В июне этого года, когда рабочие начали отбивать старую штукатурку, окна дома закрыли фанерками. Какое-то время люди оставались без света, а когда доски сняли, рабочие начали работать у окон и невольно видеть, что происходит в квартирах у людей. Казалось бы, что это должно вызывать дискомфорт, но Елена поделилась, что это понятная и терпимая мера.

«У меня везде шторы в комнатах, у соседей — жалюзи, кто-то заклеивал окна. Мы просто закрывались и не обращали внимания на рабочих. Меня это не напрягало», — рассказала женщина.





Жительница другого подъезда, Алевтина, поделилась, что дискомфорт можно потерпеть — ведь результат труда устраивает. Да, бригады шумят и пылят с 8 утра до 8 вечера, но что поделать — капремонт дому тоже нужен.

«Когда рабочие начали отбивать штукатурку со стороны улицы — было терпимо. А когда начали еще и во дворе работать — у-у-у... Некуда было деться. Неудобства были, но я считаю, результат того стоил. Как говорится: „Неудобство временное, а комфорт — навсегда“. Цвет у дома теперь такой красивый, голубой. Сначала жильцы за голову хватались, потому что цвет был синим, „как в дурке“. А потом краска высохла и стала приятной. Мне все нравится», — поделилась челябинка.

Конечно, рады не все. По словам Алевтины, ее соседи и цвет нелитературно обзовут, и пожалуются, что откосы пластиковые поломали и выбросили. Во время работ бригады отличились не только быстрыми темпами работы. Так, в девятом подъезде разбили окно, а в квартире Алевтины чудесным образом пропала москитная сетка. А еще сняли все кондиционеры с фасада. Бригадир обещал, что после капремонта все вернут и восстановят.





Рабочие говорили жильцам, что будут заниматься домом до 15 октября, а затем законсервируют ремонт на время зимы. Однако они продолжают работы и сегодня, возможно, пытаясь успеть сдать дом до конца года, как и было запланировано оператором капремонта.

Что действительно беспокоит жильцов — это не капремонт, а странные ограждения во дворе и работа бойлеров. Жители нескольких подъездов решили огородить небольшую территорию внутри двора, как бы закрылись от соседей. При этом первые подъезды остались с открытой аркой со стороны улицы Пушкина и малым количеством парковочных мест. Люди не понимают — почему нельзя было закрыть просто двор, а не какие-то клочки земли внутри. А еще бойлер в доме стоит во втором подъезде. Жители первых трех подъездов открывают кран, и горячая вода начинает течь тут же. А вот в других квартирах людям приходится кубами сливать воду, пока не побежит теплая. Жители надеются, что вскоре и эти проблемы решатся.



