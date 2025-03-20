Подтопленные дома и люди в рыбацких сапогах: что происходит в Аше

На место выехал фотокорреспондент издания

Весеннее половодье добралось до Челябинской области. Больше всего от стихии пострадала Аша: в зоне ЧС до сих пор находится 330 домов. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» выехал на место, чтобы увидеть, какая обстановка сейчас в городе.

Противопаводковые мероприятия продолжаются, на реке Сим взрывают лед, чтобы пропустить воду. Местная дамба «Ашинский меридиан» несколько часов сдерживала ледоход, не давая воде подступить к домам. Но почти сотню домов все-таки затопило: за сутки эвакуировали 275 человек, в том числе 68 детей. Вышедшая из берегов река кое-где размыла грунт и повредила коммуникации.

Несмотря на откачку, кое-где вода все еще стоит на улицах, так что пройтись без резиновых сапог — проблема. Где-то вода доходит до капота машин. «Плавают» и гаражи.

Людям запретили пить воду из-под крана во время паводка: она может принести гепатит А, брюшной тиф, холеру и другие кишечные инфекции, а также столбняк. Ашинцам приходится идти за водой к местам подвоза или водоматам. Конечно, по «рекам» до колена.

А эти машины накануне ушли под воду. Сейчас они отсыхают, все в грязи и разводах. Заведется ли техника и сколько потребуется на ее ремонт — непонятно.

Спасатели продолжают работу в Ашинском районе. Сейчас сотрудники МЧС откачивают воду из домов и погребов, подтопленными остаются 5 частных жилых домов, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. Для просушки домов готовят тепловые пушки. В ПВР все еще остаются 10 человек.