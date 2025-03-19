Ситуация с паводком в Челябинской области стабилизируется

Продолжаются работы в Ашинском районе, в пяти территориях сохраняются переливы через дороги



В Ашинском муниципальном районе продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. На данный момент подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых домов и 173 садовых домика. За прошедшие сутки ситуация немного улучшилась: вода сошла с 31 приусадебного участка, сообщает министерство общественной безопасности Челябинской области.

Эвакуация 275 человек, включая 68 детей, завершена. В пункте временного размещения в гостинице «Аша» находятся 10 человек.

Для ускорения схода воды взрывотехники провели подрыв ледяных заторов на реке Сим в городе Аше, используя 66 зарядов по 2,4 килограмма взрывчатого вещества на площади 350 квадратных метров. Хотя вода начала отступать, заторы выше по течению сохраняются и работы продолжаются. Министр общественной безопасности Александр Гриб сообщил о планируемых дополнительных взрывных работах на участках, выявленных в ходе обследования.

В зону подтопления направляется дополнительное оборудование: тепловые пушки (электрические и дизельные) для просушки домов и мотопомпы для откачки воды.

В ликвидации последствий паводка задействованы 164 человека и 41 единица техники РСЧС, включая 65 человек и 14 единиц техники МЧС.

Кроме Ашинского района под контролем находятся семь случаев перелива талых вод через грунтовые дороги в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах, а также один случай подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском районе. Ситуация в поселке Тогузак Троицкого района нормализовалась, движение восстановлено. Паводковая ситуация в поселке Остроленском Нагайбакского района стабилизировалась, ее сняли с контроля.