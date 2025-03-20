Первые выплаты начали поступать пострадавшим от паводка в Аше

На материальную помощь претендуют 540 человек

В Аше начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка. Предположительно, в зоне ЧС находится 330 домов, материальную помощь в 20 тысяч рублей ориентировочно получат 540 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ашинского района.

Также на выплату в 75 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества первой необходимости претендуют 350 человек. Финансовую помощь по полной утрате имущества первой необходимости в 150 тысяч рублей выплатят 175 гражданам.

Сейчас в Аше работает комиссия, которая устанавливает степень повреждения домов и организует помощь пострадавшим. Первые выплаты людям уже начали поступать.

В районе сегодня работает губернатор Алексей Текслер. Он встретился с пострадавшими и рассказал о поддержке, в том числе компенсации по технике и дворовым постройкам.