Спасатели в Аше вызволили пожилых супругов из затопленного дома

Путь к безопасности лежал через подъем на гору — другие возможности отрезала вода

В Аше спасатели пришли на помощь пожилой супружеской паре, который попали в водную ловушку, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Накануне утром, когда обстановка не была слишком напряженной, старики не захотели эвакуироваться, а когда вода резко поднялась — уже не успели Пережидать стихию пенсионерам пришлось на втором этаже дома — холодного и без света. Сегодня у бабушки резко поднялось давление, и тогда пара обратилась к спасателям.

«Сотрудники МЧС России с помощью лодки добрались до пострадавших. Путь к безопасности лежал через подъем на гору — вода отрезала другие возможности. Мужчина поднялся сам при поддержке специалистов чрезвычайного ведомства, а бабушку подняли на крутой склон на медицинском кресле. Медработники осмотрели пенсионеров и доставили к дому родственников», — говорится в сообщении.

Кстати, спасательная операция стала подарком ко дню рождения пенсионера: в четверг, 20 марта мужчина отмечает 77-летие.