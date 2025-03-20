Губернатор Челябинской области встретился с жителями Аши

Алексей Текслер проверил, как устраняют последствия паводка

В территориях Ашинского района, пострадавших от паводка, губернатор Челябинской области встретился с местными жителями. Основной удар стихии пришелся по Чапаевскому — с этого поселка и начал губернатор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас вода отсюда уже ушла — помогла очистка русла реки. Воду из домов откачали. Теперь их просушивают.

По предварительной оценке администрации Ашинского района, 330 домов попали в зону чрезвычайной ситуации.

На утро 20 марта 2025 года вода отступила от 74 жилых домов, 80 садовых домов и 195 приусадебных участков.

Так, жительница Чапаевского Галина Матвеева поблагодарила сотрудников МЧС за помощь. Это не первое подтопление на памяти Галины Матвеевой. И она отмечает — в этот раз ощущает поддержку. Сотрудники МЧС освобождают проемы в фундаменте. Через окошки будут откачивать воду из подпола.

На утро 20 марта оставались подтопленными 21 жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка.

В Аше работают сотрудники Минсоца. Проводится оценка ущерба и прием документов на матпомощь. Первые выплаты людям уже начали поступать.