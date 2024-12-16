В Челябинске подвели итоги чемпионата России по шорт‑треку

Соревнования стали подарком южноуральцам на 20‑летие ЛД «Уральская молния»

В Челябинске завершился чемпионат России по шорт-треку. Эти соревнования провели в рамках празднования 20-летия ЛД «Уральская молния». В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны разыграли шесть комплектов наград. Героями соревнований стали Елена Серегина из Краснодарского края и петербуржец Валентин Кобызев. Рассказываем, чем запомнились соревнования в челябинском ЛД «Уральская молния».

В последний день соревнований, 15 декабря, были разыграны два комплекта наград — на дистанциях 1000 метров среди мужчин и женщин. Их выиграли те, кто был на виду в предыдущие дни турнира. Так, свое второе золото завоевал Валентин Кобызев из Санкт-Петербурга. Он опередил своего земляка Владимира Балбекова. Отметим, что в этой дисциплине вообще питерцы были вне конкуренции — тройку призеров замкнул еще один атлет из Северной столицы, Иван Посашков.

На фото: призеры соревнований на дистанции 500 м — Владимир Балбеков, Валентин Кобызев и Семен Елистратов (слева направо).

Шорт-трек. Чемпионат России. 1000 м, мужчины:

1. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург) — 1.26,148.

2. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург) — 1.26,266.

3. Иван Посашков (Санкт-Петербург) — 1.26,721.

Драматично сложился финал среди женщин на этой же дистанции. На самом финише произошел контакт между спортсменками из Екатеринбурга Анной Уразовой и Аленой Крыловой. Последней дали пенальти (то есть нарушение) и дисквалифицировали. Ее подруга по команде потеряла при контакте скорость, и этим воспользовалась Елена Серегина из Краснодара. Она выиграла свою вторую золотую медаль на ЧР-2024 в Челябинске.

На фото: двукратная чемпионка России — 2024 по шорт-треку Елена Серегина.

Шорт-трек. Чемпионат России. 1000 м, женщины:

1. Елена Серегина (Краснодарский край / Ярославская область) — 1.33,999.

2. Анна Уразова (Свердловская область / Ярославская область) — 1.34,037.

3. Аделина Доколина (Краснодарский край / Ярославская область) — 1.35,809.

«Мы впервые проводим чемпионат России по шорт-треку в ЛД „Уральская молния“. Поэтому для нас большая честь — принимать сильнейших спортсменов не только России, но и мира. Да, сейчас россияне ограничены в выступлениях на международных соревнованиях, но их уровень результатов показывает, что они являются мировыми лидерами в конькобежных видах спорта», — отметил директор ЛД «Уральская молния».

Отметим, что соревнования по шорт-треку в Челябинске проводились в рамках празднования 20-летия ЛД «Уральская молния». Руководитель спортсооружения выделил три главных события за это время, которые стали знаменательными для ледового дворца — Кубок мира (2011 год) и чемпионат Европы (2015 год) по конькобежному спорту, а также серебро челябинки Ольги Фаткулиной на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

«Для всех нас это было большим и знаменательным событием. И оно напрямую связано с ЛД „Уральская молния“. Именно в стенах нашего сооружения Ольга выросла, стала звездой мирового конькобежного спорта. Ее серебряная олимпийская медаль — это подарок для всех жителей Челябинской области», — считает Денис Лапотышкин.

Напомним, что официально ЛД «Уральская молния» открылся 28 декабря 2004 года. Спортивный объект стал визитной карточкой Челябинской области. На тот момент он стал вторым подобным сооружением в России. Ранее крытый ледовый дворец был построен в Москве. Но именно челябинская арена стала основной площадкой для подготовки не только южноуральских, но и российских спортсменов.

Ранее мы рассказывали, как выступили шорт-трекисты на ЧР-2024. В первый день соревнований отличились Семен Елистратов из Уфы и Анна Уразова из Екатеринбурга. Во второй день турнира спортсмены Челябинской области завоевали две бронзовые медали. Так, призерами соревнований стали Анна Матвеева и эстафетная мужская сборная.