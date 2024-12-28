«Тяп-ляп у себя на даче стройте, а этим дворцом мы будем гордиться!»

Ровно 20 лет назад состоялось открытие ЛД «Уральская молния» в Челябинске

В 2004 году в Челябинске торжественно открыли ледовый дворец «Уральская молния», аналогов которому в России на тот момент не было. Он обошелся областному бюджету в скромные по тем меркам 600 миллионов рублей. Около 3000 рабочих возвели объект за... полтора года! Ход работ лично курировал Петр Сумин, требуя от подрядчиков еженедельных отчетов. На одном из совещаний он публично их отчитал в присутствии журналистов. Корреспондент Первого областного поднял собственные архивы газет и фотокарточки 20‑летней давности.

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Сейчас в это трудно поверить, но в России к началу 2000‑х не было ни одного (!) крытого спорткомплекса с искусственной ледовой дорожкой. Доходило до абсурда: чемпионат России по конькобежному спорту проводили в... Берлине. По итогам соревнований формировалась национальная сборная для участия в международных турнирах.

Спортивные чиновники понимали, что нужно срочно что-то делать с материально-технической базой для наших конькобежцев. Но не могли найти регион, который был бы заинтересован в том, чтобы построить дорогостоящий крытый ледовый комплекс...

В том, чтобы такой красавец-дворец появился в Челябинске, огромную роль сыграла наша легендарная Лидия Павловна Скобликова. Шестикратная олимпийская чемпионка на одной из встреч с губернатором Петром Суминым обмолвилась, что Челябинская область ну очень нуждается в современном ледовом комплексе для конькобежцев. Их встреча в южноуральской столице состоялась в сентябре 2002 года.

Глава региона проникся идеей строительства спорткомплекса. Как нельзя кстати пришелся и визит в феврале 2003-го на Южный Урал главы Госкомспорта РФ Вячеслава Фетисова. Прилетела в Челябинск из Москвы и Лидия Скобликова. Вместе с ним она отправилась 4 февраля на прием к губернатору.

«На встрече обсуждались вопросы строительства уникальной и единственной в России крытой конькобежной дорожки. Возведение такого объекта укрепит не только тренировочную базу южноуральских конькобежцев, но и спортивный престиж Челябинской области. Средства на возведение конькобежного центра будут выделены из бюджета области. Госкомспорт России берет на себя все расходы по поставке и установке холодильного оборудования», — опубликовала в феврале 2003 года пресс-служба губернатора Челябинской области.

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Чуть позже стали известны и технические характеристики будущего комплекса. Так, областной спорткомитет опубликовал данные, которые тогда воспринимались как нечто нереальное и фантастическое. Тогда стали известны размеры арены, которые по проекту составляли 198×84 метров.

Петр Сумин:

«Стыдно, когда наши лучшие конькобежцы проводят чемпионаты России в Германии, не имея своей базы. Теперь центр будет создан здесь, в Челябинске! Он нужен жителям региона, нужен спортсменам и прежде всего — конькобежцам. Строительство этого уникального объекта стало возможным благодаря тому, что появились финансовые ресурсы у области, и нашей работе в паре с Госкомспортом РФ во главе с Вячеславом Фетисовым. Он нас крепко поддержал и надеется на нас, потому что никто больше не начинает такую работу».

Июль, 2003 г.

Сообщалось, что под ее сводами разместятся стандартная 400-метровая дорожка шириной 2×5 метров и разминочная дорожка шириной 4,5 метра, два корта для занятий хоккеем и шорт-треком, корт для фигурного катания, четыре дорожки для керлинга, поле для массового катания; здание высотой 18 метров вместит в себя 1450 стоячих зрительских мест, 50 мест для маломобильных групп населения и гостевые трибуны на 100 мест.

«Сметная стоимость объекта около 600 миллионов рублей. Это „скромные“ затраты по сравнению с проектными стоимостями строящихся конькобежных дорожек в подмосковной Коломне (1,2 млрд рублей) и в Москве в Крылатском (1,8 млрд рублей)», — сообщил региональным СМИ в ноябре 2003 года зампредседателя облспорткомитета Фарит Шайбаков.

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Губернатор Петр Сумин лично курировал ход строительных работ, требуя еженедельных отчетов от подрядчиков. А еще регулярно проводил с ними совещания, в том числе приглашая на них представителей СМИ. На одном из них он жестко раскритиковал строителей.

«Вы должны понимать, какой объект строите! Он станет визитной карточкой региона. Тяп-ляп вы на даче у себя можете строить, нам тяп-ляп не нужен! Каждый южноуралец должен будет гордиться этим ледовым дворцом!» — сообщил Петр Сумин.

К сентябрю 2004 года готовность объекта составляла 80—85%. К этому моменту уже был полностью возведен каркас будущего стадиона. А в конце ноября была названа дата официального открытия комплекса — 28 декабря!

Цифры и факты

• Около трех тысяч рабочих из почти 60 организации приняли участие в строительстве «Уральской молнии».

• Нормативные сроки строительства подобных объектов — три года. Южноуральские строители возвели «Уральскую молнию» за полтора.

• Главная «фишка» дворца — 400-метровая ледовая дорожка с искусственным льдом, которая может функционировать круглогодично.

• Высота спорткомплекса — 18 метров. Вместимость — до 2000 зрителей. На льду одновременно могут тренироваться до 500 человек.

На торжественную церемонию открытия в Челябинск прилетели президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту России Вячеслав Фетисов, полномочный представитель президента России Петр Латышев, президент Союза конькобежцев России Владимир Комаров и многие другие.

«Ледовый дворец с крытой конькобежной дорожкой запущен! Теперь наша задача — научиться его грамотно эксплуатировать. Главной целью мы ставим не зарабатывание денег, а привлечение к активным занятиям спортом как можно большего числа детей, подростков, молодежи. На 29 и 30 декабря объявили бесплатные массовые конькобежные гулянья и приглашаем сюда учащихся, студентов два дня водить массовые хороводы», — заявил в день открытия ледового дворца «Уральская молния» Петр Сумин.

Ледовый дворец «Уральская молния»

Хронология строительства и важных дат:

Июль, 2003 г. Начато строительство ледового дворца.

Август, 2003 г. Названа примерная стоимость проекта — около 600 миллионов рублей.

Ноябрь, 2003 г. Завершено строительство фундамента спорткомплекса, начат монтаж металлоконструкций.

Июнь, 2004 г. Специалисты из Швеции начали работы по бетонированию основной арены.

Сентябрь, 2004 г. Начат монтаж холодильного и вентиляционного оборудования.

Декабрь, 2004 г. Все строительные работы на объекте завершены! На 28 декабря назначено торжественное открытие ледового дворца.

Первыми на ледовом красавце-стадионе прокатились Петр Сумин и Лидия Скобликова. Они же и вручили символический ключ юным спортсменам.

Среди них была и совсем еще юная Ольга Фаткулина, которая много лет спустя в Сочи станет серебряным призером Олимпийских игр, завоюет титул чемпионки мира. «Уральская молния» помогла ей реализовать себя в спорте. Как и многим другим южноуральским конькобежцам...

Фото предоставлено пресс-службой ЛД «Уральская молния».

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».