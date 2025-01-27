В Челябинске состоится чемпионат России по конькобежному спорту

За титул чемпиона страны поборются 92 спортсмена

1 и 2 февраля на льду «Уральской молнии» сойдутся победители и призеры чемпионатов мира, Европы, России, Олимпийских игр, а также юниорских первенств. В соревнованиях примут участие 92 спортсмена из более чем 20 регионов России.

В спринтерском многоборье пройдут четыре забега на дистанциях 500, 1000, 500 и 1000 метров среди мужчин и женщин. В классическом многоборье мужчины будут соревноваться на дистанциях 500, 5000, 1500 и 10 000 метров, а женщины — на 500, 3000, 1500 и 5000 метров.

Места будут определяться по сумме очков, набранных в классическом и спринтерском многоборьях.

Дарья Верещагина