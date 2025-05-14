Челябинским конькобежцам разрешили выступить на Олимпийских играх

Нейтральный статус атлетов получили Анастасия Григорьева, Анна Матвеева и Даниил Николаев

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов в качестве нейтральных атлетов для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В список попали и три челябинских спортсмена — конькобежка Анастасия Григорьева и шорт-трекисты Анна Матвеева и Даниил Николаев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Все это означает, что при выполнении олимпийских нормативов наши земляки смогут выступить на Играх-2026 в нейтральном статусе. Ранее ISU не давал им такой возможности и все российские конькобежцы не могли участвовать в международных соревнованиях.

Таким образом получили шанс принять участие в зимних Олимпийских играх — 2026 три южноуральских спортсмена: Анастасия Григорьева (на фото внизу), Анна Матвеева и Даниил Николаев.

Отметим, что не попали в список титулованные Екатерина Ефременкова и Ольга Фаткулина. Первая из них недавно стала мамой и пропустит олимпийский сезон, вторая хотя официально еще не объявляла о завершении карьеры, но готовится к тому, чтобы повесить коньки на гвоздь.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.