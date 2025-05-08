Название «Танкоград» для Челябинска придумал известный советский писатель

Рассказывать в прессе об успехах военного производства с реальной привязкой к местности запрещала цензура

В годы Великой Отечественной войны за Челябинском закрепилось второе название — Танкоград. Его используют, когда хотят подчеркнуть трудовую доблесть южноуральцев, а также вклад тыла в героическую Победу. Кто придумал Челябинску это второе имя, доподлинно неизвестно. Своей версией с журналистами ИА «Первое областное» делится кандидат исторических наук, доцент ЮУрГГПУ, член Российского Военно-исторического общества Игорь Новиков.

До войны танки в Челябинске практически не выпускали: 19 июня 1940 года СНК СССР принял постановление, которое предписывало ЧТЗ им. Сталина освоить производство тяжелых танков КВ. В течение года требовалось выпустить пять танков. Однако завод был не готов к их производству. Первый опытный танк был собран 31 декабря 1940 года, 10 января 1941 года принят военной приемкой, а на 1 апреля 1941 года заводом было выпущено всего пять танков. Зато более успешно делали тракторы. Существующее производство и решили использовать для создания новой площадки по выпуску танков.

В Челябинск эвакуировали танковое производство Ленинградского Кировского завода, а 6 октября 1941 года Челябинский тракторный завод имени И. В. Сталина был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске. Именно в этот день мы сегодня отмечаем День Героев Танкограда.

«Существует такая легенда. Когда принимали решение дать заводу новое имя, присутствующие замялись: как можно ликвидировать завод, носящий имя Сталина? На что Сталин ответил: „Сталин не обидится“. И все же долгое время завод продолжали называть Челябинским тракторным. Этого требовала секретность», — говорит доцент кафедры истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Игорь Новиков.

Приказ народного комиссара танковой промышленности Малышева от 6 октября 1941 года о переименовании челябинского завода

Еще до войны у немцев были подробные карты Челябинска с расположением жилых домов и даже цехов тракторного завода. Разбомбить Челябинск в то время было нереально — ни один бомбардировщик не долетел бы до Уральских гор. Но диверсии внутри Челябинска были возможны. Поэтому о военной продукции рассказывали строго осторожно.

«Первое упоминание о Танкограде в печати случилось 7 мая 1942 года в газете „Известия“. Автором статьи был известный на тот момент советский писатель Лев Никулин, который находился в Челябинске в эвакуации», — говорит Игорь Новиков.

Попав на Южный Урал, писатель продолжал сотрудничать с газетами и заниматься пропагандой: писал о памятных датах, о подвигах тружеников тыла, одним из которых был выпуск танков для фронта.

«В сущности это — большой, застроенный пятиэтажными домами город, три четверти которого занимают огромные цехи, разбросанные на большом пространстве. Этот город по праву можно назвать Танкоградом, и самое большое здание в городе — цех сборки. Тот, кто входит туда впервые, остановится на дороге, ошеломленный внушительной картиной: далеко спереди по обе стороны цеха, как пришвартованные к стенке корабли, стоят тяжелые, многотонные танки», — начинает свою статью под названием «Танкоград» Лев Никулин.

Документальные факты в тексте переплетаются с советской патетикой и эпическими элементами.

«Танкоград — вот название, которое справедливо присвоить этому работающему день и ночь огромному рабочему поселку. Здесь все живет и дышит одним желанием — побольше дать фронту грозных машин... Грохоча и лязгая они движутся по улицам Танкограда. Башни их достигают высоты вторых этажей домов. Дрожат дома, дребезжат стекла, в окнах появляются люди, провожающие сияющим, радостным взглядом новые боевые машины», — пишет Никулин.

При этом сомнений, что описан именно наш Челябинск, у историков нет.

«Доказать, что речь идет о Челябинском тракторном, сейчас очень просто. В статье упоминаются фамилии передовиков, которые совпадают с фамилиями рабочих челябинского завода», — рассказывает Игорь Новиков.

Сам историк склоняется к мнению, что Никулин придумал слово «Танкоград» сам.

«Это настоящий художественный образ. Этакое мифическое название, схожее со сказами Бажова, которые, как известно, тоже основаны на реальности. Позже с таким же эпическим подтекстом будет поставлен на Комсомольской площади танк ИС-3, как русский богатырь, который поднимается на разгром врага», — говорит Игорь Новиков.

Также завуалированно в те годы рассказывали про оружейную славу Южного Урала — и все понимали, что речь идет о Златоусте; про доменщиков, которые выпускают чугун, — про Магнитогорск. Но полноценное второе имя получил только Челябинск.

Информация в газете «Правда» 23 октября 1942 года «Патриотический почин молодых танкостроителей» с указанием города — «Танкоград»

В октябре 1942 года в газете «Правда» вышла статья о бригаде Александра Саламатова из Танкограда, которая перевыполняет норму на производстве. Потом о Танкограде стала писать «Комсомольская правда» и другие издания —второе имя Челябинска вошло в оборот.

«Иногда свердловчане на нас обижаются из-за того, что Танкоградом назвали Челябинск. Они ведь тоже выпускали танки. Тот же Нижний Тагил выпустил танков больше, чем мы. Но Тагил выпускал только одну марку танков, а мы — 13 типов танков и самоходных артиллерийских установок „СУ“ и „ИСУ“. Всего за годы войны Челябинск дал фронту 18 тысяч танков. Да и Наркомат танковой промышленности находился в Челябинске», — говорит Игорь Новиков.

В общей сложности Танкоград выпустил каждый пятый танк, принимавший участие в боях Великой Отечественной войны.

Уроженец Челябинской области описал танковый бой под Сталинградом в феврале 1943‑го.

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Челябинский танк «Илья Муромец» защищал Москву и участвовал в Ржевской битве.