Танк «Владимир Маяковский» в 1944 году выпустил Челябинский Кировский завод

Боевая машина участвовала в боях на территории Европы

29 августа 1944 года в газете «Челябинский рабочий» было опубликовано обращение Владимира Яхонтова, известного артиста, лауреата Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова и создателя жанра «театр одного актера». Он передал все средства, собранные за свои концерты в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, на строительство танка имени Владимира Маяковского. Инициативу одобрил Иосиф Сталин. Челябинский Кировский завод получил на создание боевой машины 165 тысяч рублей и в короткий срок собрал ее. В день передачи танка на фронт на предприятии устроили большой митинг. ИА «Первое областное» продолжает проект «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

По данным Объединенного государственного архива Челябинской области, Владимир Яхонтов со своими лирико-патетическими композициями выступал в цехах Кировского завода и во Дворце культуры танкостроителей в Челябинске, на Магнитогорском металлургическом комбинате. Были концерты и на предприятиях Златоуста. Артист воочию видел самоотверженный труд южноуральцев. Учитывая широкую практику сбора средств населением на постройку танков, самолетов, кораблей, подводных лодок, Яхонтов не смог остаться в стороне от этого патриотического движения. К тому же он мечтал, чтобы построили танк в честь его любимого поэта Владимира Маяковского (причем сам он высоко оценивал работу Яхонтова).

Владимир Яхонтов даже направлял телеграмму Иосифу Сталину с просьбой принять деньги на постройку танка.

«Пусть грозная броня, выплавленная славными тружениками Сталинской Магнитки, и танк, созданный руками кировцев, несет в бой имя „лучшего и талантливейшего поэта советской эпохи“ Владимира Маяковского, который писал о своей Родине. Прошу Вашего согласия танк „Владимир Маяковский“ направить войскам Маршала Советского Союза тов. Рокоссовского», — писал артист Верховному главнокомандующему.

Сталин в ответ направил благодарность от Красной армии за заботу о бронетанковых силах. «Ваше желание будет исполнено», — отметил он. Инициативу артиста поддержали сталевары Магнитогорска. В газете «Магнитогорский металл» было опубликовано письмо сталевара Калюжного, в котором он заверил Яхонтова, что выплавит сталь сверх нормы для танка «Владимир Маяковский». Обещанное мастер исполнил.

12 сентября боевая машина была готова. На Кировском заводе в Челябинске провели митинг, на котором Владимир Яхонтов передал тяжелый танк «Владимир Маяковский» вместе с его паспортом экипажу под командованием гвардии старшего лейтенанта Д. Сычева. Бойцы также получили книги с произведениями Маяковского. Директору Челябинского Кировского завода Исааку Зальцману Яхонтов вручил томик своих стихов с автографом: «Романтику социалистического труда». На площадке у сдаточного цеха тогда собрались рабочие, артисты, представители Московской и Челябинской филармоний.

Согласно историческим данным, танк «Владимир Маяковский» в составе одной из частей 1-го Белорусского фронта участвовал в форсировании реки Вислы и в боях на территории Польши, штурмовал Берлин, пройдя тысячи километров по Европе. Механик-водитель Никита Ашуров стал Героем Советского Союза. Сам Владимир Яхонтов вместе с Юрием Левитаном вел репортаж с Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. К сожалению, уже 16 июля артист погиб.