Челябинский танк «Илья Муромец» защищал Москву и участвовал в Ржевской битве

Боевая машина была в составе танковой бригады ЧТЗ

В июле 1941 года на ЧТЗ рабочие-добровольцы образовали танковую бригаду. В ее состав вошли другие уральцы. Сорок пять человек на семи тяжелых танках КВ осенью отправились на оборону Москвы. Отряд принял бой в октябре 1941 года на Минско-Можайском шоссе. В Кубинке под Москвой в результате распределения десять добровольцев ЧТЗ и три КВ попали в 27-й отдельный танковый батальон 82-й мотострелковой дивизии. В том числе танк «Илья Муромец», который в 1942 году принимал участие в Ржевской битве. Боевая машина погибла в ноябре того же года. ИА «Первое областное» изучило разные исторические документы и материалы об этом танке в рамках проекта «80 малоизвестных фактов».

Почетное наименование боевая машина получила не сразу. Название ей присвоили уже в 27-м отдельном танковом батальоне Западного фронта. Решение принял командир — майор М. Купернюк.





На фото октября 1941 года слева направо сидят: Василий Кухарев, Павел Никитин, Степан Мельников, Николай Чунихин; стоят: Сергей Потапов, Александр Бойков, Закир Юсупов, Константин Кочкин, Иван Журкин.

«Особенно отличился в боях за Москву экипаж танка под командованием Александра Бойкова. Больше года беспощадно разил он врага. Правда, Александр Бойков, командир экипажа и комиссар роты, погиб еще в декабре 1941 года. Вместо него командиром танка стал младший лейтенант Закир Юсупов. За боевые действия на полях сражений челябинскому танку на фронте присвоили имя былинного русского богатыря „Илья Муромец“. Всю весну и лето 1942 года челябинские добровольцы сражались на Ржевском плацдарме», — говорится в документальной повести И. Д. Диденко «Броневая метель».

9 сентября 1942 года в бою в районе деревни Михеево экипаж «Ильи Муромца» уничтожил два средних танка противника. Челябинскую боевую машину подбили, но танкисты смогли эвакуировать ее с поля боя. В октябре 1942 года в газете «Комсомольская правда» напечатали письмо секретаря комсомольской организации сотой танковой бригады лейтенанта Ивана Воскресенского.

«Сейчас героический экипаж „Ильи Муромца“ готовится к новым боям и подсчитывает свои итоги за год. Немало танков, пушек, минометов, немало вражеской пехоты истребила советская машина, ведомая челябинскими добровольцами. Эту машину шутя называют у нас „старушкой“. Но эту старушку Юсупов и его товарищи не променяют на новый танк. Так пусть же знают рабочие Челябинского тракторного завода о том, как славно воюют их боевые друзья-добровольцы Закир Юсупов, Сергей Потапов, Константин Кочкин, Алексей Кочергин, Сергей Шляхов. Пусть знают все челябинцы, что земляки с честью оправдывают их доверие. Наша часть гордится „Ильей Муромцем“ и его славным экипажем», — написал Воскресенский.





Фото из «Броневой метели». Слева направо вверху: командир танка Закир Юсупов, механик-водитель Сергей Потапов, артиллерист Константин Кочкин; внизу: заряжающий Сергей Шляхов, радист-пулеметчик Алексей Кочергин.

Танк «Илья Муромец» немцы подбили в одном из боев подо Ржевом 27 ноября 1942 года. Вероятно, возле деревни Прудки. Из членов экипажа выжили Потапов и Кочергин, но они получили ранения. Шляхов погиб в бою, следует из исторических материалов. Юсупов и Кочкин, вероятно, умерли позже, получив серьезные ранения.

«После попадания снаряда в танк заклинило башню, не действовал механизм наводки. Тогда, отпустив сцепления и резко увеличив оборот двигателя, всей своей громадой танк ударил по самоходному орудию. Опрокинул его, наехал на блиндаж, где укрылся артиллерийский расчет. Перекрытия блиндажа рухнули, не выдержав тяжести КВ», — вспоминал о последнем сражении танка Сергей Потапов.

Всего за время боев «Илья Муромец» уничтожил 29 танков, 36 орудий и минометов, много немецких захватчиков.

Добровольческие танковые бригады 1941 года кандидат исторических наук Игорь Ковшов назвал первым опытом и предтечей колонны «Челябинский комсомол» в 1942-м и Уральского танкового добровольческого корпуса в 1943 году.