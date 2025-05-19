В годы Великой Отечественной на заводах Челябинска работали глухонемые дети

Они шли на производство сразу после школы

На Кировском заводе, ныне ЧТЗ, в годы Великой Отечественной войны людей катастрофически не хватало, поэтому работники завода просили отправить на производство школьников, в том числе выпускников школ для глухонемых. Дети, которые не могли сказать ни слова и услышать ни звука, трудились наравне со взрослыми и выполняли планы на 200—260%.

В мае 1943 года начальник отдела кадров Кировского завода Ивлиев отправил в облисполком письмо с просьбой направить глухонемых выпускников на завод.

«В связи с острой потребностью в рабочей силе отдел кадров Кировского завода просит вас дать указание облоно (областному отделу народного образования. — Прим. автора) о направлении для работы на нашем заводе глухонемых, заканчивающих специальные школы в Челябинской области. В целях наилучшего обслуживания рабочих-глухонемых на нашем заводе существует специальный инструктор», — говорилось в письме.

После этого письма в июне 1943 года заводу передали 46 глухонемых подростков 15—17 лет, кто-то из них потерял родителей на войне. Директору завода Длугач необходимо было подготовить для них общежитие, создать необходимые бытовые условия и обеспечить производственное обучение.

Весной 1943 года около сотни глухих детей со всей Челябинской области отправились и на завод № 259 НКБП в Златоуст. Директора завода Шилина обязали обеспечить мобилизованным на предприятие общежитие и создать культурно-бытовые условия.

«Вначале глухонемые работали слабо. Станки были им незнакомы, дисциплина хромала. Мастер Николаев настойчиво добивался от коллектива освоения техники, боролся с прогулами, нерадивостью. Сейчас коллектив глухонемых выполняет месячное задание на 125 и более процентов», — писала уже в феврале 1945 года газета «Наш трактор».

К 1945 году у глухонемых рабочих даже началось социалистическое соревнование, его зачинателями стали подростки Гайлит, Гизбрехт и Кокотаев. Однако если в каких-то цехах Кировского завода детей с особенностями поддерживали, то где-то к ним не проявляли внимания, а администрация не оказывала никакой поддержки.