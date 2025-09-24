Челябинск в желтых тонах: шесть локаций для осенней фотосессии

Сентябрь — самое время для съемки на улицах города

В Челябинске стоят последние теплые денечки: температура еще доходит до +20 градусов, а виды вокруг уже ярко-желтые, атмосферные. Чем не повод устроить себе фотосессию на улицах города, покрывшихся оранжевыми листьями? Фотографы ИА «Первое областное» прошлись по неочевидным локациям (отчасти лофтовым) и собрали топ мест, где обязательно нужно «щелкнуться», пока не начались дожди.

Сразу отправимся в самое сердце города: яркая локация есть в доме на Коммуны, 69, она даже так и называется — «Яркий след». Разноцветное панно появилось осенью прошлого года, но мы уверены, что кадры на фоне мозаичных котиков, достопримечательностей города и сердечек есть еще не у всех.

Как нам кажется, круто будут смотреться статичные кадры и фото в движении: камера фокусируется на мозаичных медведях и птичках, а вы перед ними пробегаете, развевая полы плаща.

От панно можно пройтись вверх по улице Пушкина и продолжить фотосет на фоне «сталинок». И тут тоже хорошо будут смотреться кадры в движении, на качелях, у песочно-бордовых фасадов, подходящих по цвету под осеннее настроение. Наши декорации-фавориты — дома на улицах Тимирязева (у сквера за кинотеатром Пушкина), Советской, Цвиллинга, Пушкина.

Еще одна красивая осенняя локация — мосты. Например, новенький вантовый мост через реку Миасс — уверены, что не все еще успели по нему прогуляться. Сами челябинцы доказывают, что это красивое место для снимков: не зря же эти две девушки с нашей фотографии решили наделать здесь контента для соцсетей.

У городского бора есть еще одна эстетичная локация — плотина Коммунар. На ней хочется устроить ретросъемку в джинсовом комбинезоне, таком косплее на трудяг начала XX века. Старые железные ограждения, уходящая вдаль река, деревья по обоим берегам — так и видим серию кадров в ч/б.

А как вам немецкий квартал на ЧМЗ? Скоро его снесут, поэтому нужно успевать сделать селфи на фоне темных кирпичиков и квадратных окон. Так сказать, на память о челябинской Германии. Причем локаций здесь полно: и сами домики, и узкие проходы во дворы, и перспектива улицы.

Можно и в сам дом зайти, но здесь уже получится съемка с эстетикой убитых подъездов. Хотя и тут кадры будут крутыми, андеграундными, особенно на пролете перед чердаком, с полукруглым окном на фоне. Тут хочется прийти пофоткаться в шубе, с ярким макияжем и в шикарном наряде, играя с контрастом «идеал — разруха».

От немецкого квартала в пешей доступности еще одна недооцененная локация — ДК ЧМК. Песочного цвета пафосный фасад, колонны, уходящие в небо. Чем не место для кадра, который захочется выложить в соцсети? Сделать фотки можно перед дверьми, у колонн. Главное — выбрать правильное время, чтобы не приходилось сильно щуриться от солнца. Хотя так на кадрах вы будете суперделовыми.

И тут тоже хочется как цветные, так и черно-белые снимки: в ч/б гигантское здание становится еще более массивным и величественным.

А если обойти ДК, то будет еще атмосфернее: развалины фонтана, покосившиеся перила, изрисованные граффити стены. Ну просто полный андеграунд. Тут можно устроить съемку в стиле стимпанк или гранж. Или, как в немецком квартале, поиграть с образом, сделать его контрастным окружению: если везде граффити, трещины и остатки былой роскоши, то почему бы не предстать перед этим в бальном платье или ретрокостюме, будто бы вы застряли в прошлом, пока время шло и разрушало город вокруг.

У фонтана вообще можно сделать оммаж на фильм «Искупление» с Кирой Найтли. Правда, нырять в него не очень хочется.