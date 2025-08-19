Волшебники, создающие мгновения, — челябинские фотографы поделились своими лучшими кадрами

Наши коллеги показали удивительные снимки в свой профессиональный праздник

Существует мнение, что портретная фотография — это душа человека, запечатленная в изображении. Если это так, то в нашем коллективе работают настоящие профессионалы в своем деле. Убедитесь в этом сами, взглянув на их работы. Они умеют находить уникальные ракурсы и видеть то, что порой ускользает от взгляда других. Сегодня, в День фотографа, мы попросили наших коллег показать свои лучшие творения.

Быть в ногу со временем — это важная составляющая в работе любого фотокорреспондента. И здорово, если удается запечатлеть такой кадр, который передает атмосферу и настроение времени, претендует на то, чтобы стать частью нашей с вами истории.

Наша коллега Марина Власова видит своей задачей передать через фотографию эмоции людей. Человек и его глаза находятся в центре ее внимания. Тем более если речь идет о бойцах СВО.

«Главное в фотографии — это эмоции людей. Они не всегда бывают хорошими, но в этом и задача фотографа — уметь передать каждую из них через объектив. Чтобы человек, смотрящий на вашу фотографию, сумел уловить главный ее смысл», — говорит Марина.

Ну а эта фотография — это шедевр. С ней наша коллега выиграла немало фотоконкурсов, в том числе международного уровня! Не скроем: и мы от нее в восторге. Смотришь на лицо бойца и близких ему людей — и понимаешь всем телом боль и ужасы войны.

Руководитель фотослужбы ИА «Первое областное» Олег Каргаполов уже много лет в профессии. Источником его вдохновения служат также люди. Но он старается через них передать атмосферу события, в котором они принимают участие.

«Обожаю фотографировать самые различные сюжеты. Стараюсь передать в своих работах динамику, напряжение момента, настроение. Если получилось — значит, снимок удался», — считает Олег Каргаполов.

Впрочем, шедевры рождаются и иного плана. Посмотрите на эту красавицу и ее оскал! Есть тут специалисты по семейству кошачьих? У автора снимка мы не поинтересовались, кто это. Если чутье нас не подводит, то это пума.

Капризы погоды — еще одна отдельная тема в работе наших фотографов. Помните, как поднялся уровень воды реки Миасс в июле 2024 года после контролируемого сброса воды с Шершневского водохранилища? Челябинцы тогда облюбовали набережную у здания Концертного зала имени Прокофьева. Вот и эта девушка зря времени не теряла. Как и Олег Каргаполов, запечатлевший ее бегущей по волнам.

Вода в руках фотографа может заиграть новыми красками, если найти хорошую экспозицию и ракурс. Наш молодой и перспективный фотограф Алексей Журавлев тоже в тренде, знает, как передать июльскую жару благодаря подросткам и фонтану в парке Гагарина.

Или вот еще один его кадр. Здесь обратная картина: обильные дожди обрушились на Челябинск. Но, судя по выражению лиц девушек, «мокрая» погода не смущает. А может быть, они просто увидели человека с камерой и радуются тому, что они вот-вот попадут в кадр.

Ну а это, на мой взгляд, просто шедевр! Не скрою: это один из любимых снимков автора строк. Сделал эту фотографию все тот же Алексей Журавлев на одном из концертов у Торгового центра в Челябинске. Темно-синее освещение от сцены добавляет карточке еще больший колорит.

Любопытными получаются снимки экспромтом. То есть те, которые возникают как бы невзначай. Любой другой из нас мог просто пройти мимо и не заметить интересной детали. А вот Дмитрий Сопильняк увидел и запечатлел таких вот добрых молодцев на берегу набережной. Не иначе как бизнес-переговоры ведут и обсуждают котировки валют.

Или вот еще одна его работа. Что это — дефиле колясок? Нет, это мамы со своими малышами вышли на прогулку! Любителям прокатиться на велосипедах и самокатах придется поискать другое место для катания.

«Мне нравится ездить по нашей области, видеть красоту нашего края. У нас есть на что посмотреть — озера, горы, у нас красивейшие места. На одном из таких красивых мест был сделан этот снимок», — рассказывает Дмитрий и делится фотокарточкой, которую вы видите ниже.

Людмила Ковалева — наш событийный фотокор. В каких только жанрах она не снимала!.. С нами она поделилась подборкой «культурных» работ. Балет, театральные постановки и спектакли — они занимают большое место в ее творчестве.

Ну а этого пианиста-виртуоза вы хорошо знаете. Конечно же, это Денис Мацуев! Кстати, частый наш гость, который очень тепло отзывается о нашем симфоническом оркестре и Челябинской области.

Андрей Ткаченко — признанный мастер спортивной фотографии. Он, как никто другой, умеет запечатлеть момент в динамике. На этом кадре он «поймал» аварию в автогонках. Оказался в нужное время в нужном месте!

А здесь скачки! Ну как не восхититься таким снимком, если на нем изображены грациозные и красивые животные?! Происходит это действие на Сабантуе.

Показывать работы наших мастеров можно бесконечно долго. За каждой из них — своя интересная история. Советуем полистать фотоснимки в нашей «карусели» (смотрите выше).

А мы еще поздравляем наших мастеров с их профессиональным праздником! Желаем вам и дальше находить интересные ракурсы и необычных героев для своих репортажей. Пусть эти снимки становятся частью нашей с вами истории и с течением времени не будут терять своей актуальности.

Использованы фотографии Олега Каргаполова, Людмилы Ковалевой, Андрея Ткаченко, Марины Власовой, Дмитрия Сопильняка, Алексея Журавлева.