Челябинцам назвали пять мест, где можно легально гулять по крышам

Впечатляющие точки обзора, с которых южноуральская столица открывается во всей красе

Хотели вы когда-нибудь, гуляя по улицам города, взглянуть на него под другим углом? Куда легально забраться, чтобы посмотреть на Челябинск с высоты или представить себя человеком-гигантом, читайте в репортаже ИА «Первое областное».



Кстати, 29 августа отмечается День гуляний по крышам. Праздник неофициальный, но почему бы не использовать повод и не провести последние теплые августовские дни в необычном месте (конечно, если вы не работаете промышленным альпинистом).





Экскурсию по легальным крышам, пожалуй, начнем с Исторического музея Челябинской области. Это не самая высокая точка в городе, но, наверное, одна из самых познавательных. На крыше восточной башни музея сейчас располагается фотовыставка двух советских фотографов-документалистов, запечатлевших Челябинск на рубеже больших перемен: до и после Великой Отечественной войны. Более того, с крыши открывается отличный вид на акваторию реки Миасс, цирк, концертный зал «Родина», Торговый центр и новую набережную. Стоимость посещения — от 100 рублей, также возможна оплата Пушкинской картой.





Идем дальше и совмещаем приятное с эстетически приятным. Поднимемся на крышу термального курорта «Лето» в КРК «Мегаполис». Вид здесь, конечно, не сильно будет отличаться от предыдущей локации. Но зато активностей здесь побольше, есть открытый бассейн и пляж на крыше. Для тех, кто все-таки хочет отдохнуть и «залипнуть» на реку Миасс с высоты, там предусмотрены столики. Стоимость посещения терм для взрослого начинается от 1,5 тысячи рублей, для ребенка — от 1,1 тысячи.









Не будем уходить далеко и поднимемся на 73 метра над землей на колесе обозрения, которое, кстати, тоже тут — на набережной. В кабинках играет музыка, летом в них прохладно, а зимой тепло. Полный оборот колесо совершает за 20 минут, поэтому, если не знаете, куда вести вторую половинку на свидании, можно «пройтись» по классике. Отсюда видны Свердловский проспект, Алое поле, городской бор. Еще привлекательнее Челябинск будет на закате или ночью. Стоимость билета для взрослого — от 440 рублей, для ребенка — от 280.





Проводить лето и насладиться видом с высоты на центр города получится еще в одном месте — на крыше английского паба-театра Horse Head. Оттуда можно посочувствовать челябинцам, которые вечером стоят в пробке на Труда, или сфотографироваться на фоне миниатюрного «небоскреба» Newton. Культурные жители областной столицы тоже не заскучают: по вечерам там показывают спектакли. Стены паба оживают, а действие происходит прямо вокруг зрителей. Цены стартуют от 1400 рублей.





Последнее, самое высокое и самое дорогое место — ресторан «Облака» в бизнес-центре «Бовид». Он возвышается над проспектом Ленина на 100 метров, и само заведение (в прямом смысле) находится в облаках — на 27-м этаже. В ресторане два зала: первый открывает панораму на центр города, второй — на Тракторозаводский район. Помимо этого, оттуда можно увидеть крыши гаражей, так складно сложенных, что они напоминают огромную черепаху на зеленой траве.











