Осень и зима на Южном Урале — настоящее испытание для стиля. Казалось бы, как вообще возможно оставаться модным, когда на улице минус 30? В такую погоду хочется надеть пуховик в пол, шарф, огромную шапку... Вот только так ты выглядишь не моделью, а вилком капусты или пятиклассником, замотанным сразу во все теплые вещи. За советами и ключевыми трендами корреспондент 1obl.ru отправилась к эксперту по стилю, руководителю дизайн-корта Willa Татьяне Дербенцевой.

Итак, главный тренд сезона — игра фактурами. В новом сезоне нужно делать ставку на сочетание разных материалов, например пальто букле с матовой экокожей сумки и гладкой кожей обуви.

«Обувь и сумка могут быть разного материала, необязательно они должны быть одинаковыми, сейчас в тренде максимально разная фактурность. Мы даже не столько обращаем внимание на крой вещей, сколько на фактуры. Сочетать разные материалы будет все более стильно, более трендово, более модно», — отметила Татьяна.

Также не забываем про многослойность — это наш лучший друг. Сочетание футболки с водолазкой не уступает в теплоте свитеру, но дает гибкость: в жарком помещении можно снять или то, или то.

«Многослойность с точки зрения теплопроводимости более предпочтительна, чем один, но теплый слой. При этом образ получается интереснее, стильнее, чем если бы мы просто надели свитер. А еще в данном образе мы видим принт на футболке, мы его не закрыли ничем», — добавляет эксперт по стилю.

Не стоит бояться сочетать офисный стиль и яркие эпатажные вещи. Микс классических и неклассических вещей — самый актуальный прием на сегодня, его спокойно можно использовать, если он вам откликается. Пример для вдохновения: в подготовленном Татьяной образе классическая юбка макси и пальто собраны в один образ с оверсайз-футболкой со смешным принтом и грубыми ботинками. Такой контраст создает сложный и интересный образ.

Это мы поговорили про осенние наряды. А что зимой? Если выбираете куртку, то можно обратить внимание на приталенный силуэт. Объемный оверсайз никуда не ушел, но постепенно в моду возвращаются куртки, затягивающиеся на талии. Также приталенный силуэт можно сделать с помощью кулиски, ремня поверх пуховика. Однако эксперты не советуют покупать верхнюю одежду, сильно приталенную по фигуре: это ограничит возможность надеть что-то теплое под низ. Любите классические прямые пуховики? Тогда попробуйте разбавить модель с помощью ярких аксессуаров — шапки, варежек, съемного капюшона или платка, перекинутого через плечо. Чтобы образ с пуховиком смотрелся гармонично, соблюдайте пропорции: если куртка короткая, низ (брюки и обувь) лучше сделать одного цвета, избегая лишних горизонтальных линий.

«Овер остался, овер с нами. Все, кто в него влюблен, будут его носить, и это не плохо и не хорошо. Просто мы выбираем то, что нам нужно. Лучше воспользоваться на данный момент функцией именно внешнего приталивания. Тем более тренд на приталенную одежду сохранится и в следующем сезоне, весной ее будет еще больше: тренчи станут более узкими. Поэтому уже сейчас мы можем начать смотреть в эту сторону и прикидывать варианты. Но это не значит, что так должны носить все — кто-то вообще не приемлет приталенную верхнюю одежду. Так что главное, чтобы она просто вам шла», — подчеркивает Татьяна Дербенцева.

Кстати, видели в соцсетях обилие фотографий с таким образом: короткая зимняя куртка, повязанная на поясе рубашка, лосины, угги и длинные носки? Забываем про этот лук, он больше не в моде.

«Конкретно в таком исполнении образы немножко отошли. Я бы обратила сейчас внимание на подвязывание на талии свитера, более мягких фактур. Или можно надеть худи и завязать на талии другое худи», — поделилась эксперт.

А еще в моду все больше проникают шубы, в том числе и винтажные. Если раньше был тренд на экомех, то сейчас — удивительно! — в гардеробы возвращается натуральный, особенно в аксессуарах: сумках, горжетках, накидках. Личная рекомендация стилиста: не покупать искусственную шубу, имитирующую натуральный мех. Если хочется взять экомех, то лучше выбрать модель нестандартного цвета.

Устали от свитеров? Обратите внимание на необычный тренд, пришедший с подиумов совсем недавно: рубашка на рубашку. Это стильно и функционально: две рубашки равны по теплоте одному свитеру. Также можно надеть поло на рубашку или сочетать воротник свитера с рубашечным.

«Игра у лица с воротниками — это то, что нам продемонстрировали на подиумах весной. К нам это как раз должно прийти спустя полгода, скоро начнем осваивать этот тренд. Редко бывает такое, что образы с подиума как-то заходят в наши жизни. Но это как раз тот самый модный тренд с заменой верхнего слоя одежды, при этом это выглядит стильно, необычно, вы можете менять рубашки, надевать сверху более узкую рубашку, использовать пояс внутри. С этим можно классно поиграть», — считает девушка.

Выбираем шапку. К классическому пальто идеально подходит качественная шапка хорошей формы. Также можно надеть кепку, шапку-бини. А вот шляпы стилист советует оставить для сочетания с кожаными куртками и плащами, так как в паре с пальто они прибавляют возраста. Если не любите шапки, используйте палантин, но не утягивайте его, а создайте легкий объем. А чепчики, которые резко стали популярны прошлой зимой, можно уже не покупать. Нет, если они вам идут — продолжайте носить, но если не прониклись таким трендом, то и не переживайте, он скоро уйдет от нас.

Переходим к главному: ключевым цветам сезона. Алый красный — абсолютный хит. По словам Татьяны Дербенцевой, этот цвет идет практически всем:

«Нужно выбирать чистый красный, без каких-либо вкраплений. Такой красный в большинстве случаев идет и рыжим, и брюнеткам, и блондинкам, потому что в нем не подмешан ни серый, ни черный, ни белый. Также универсальный красный цвет не должен уходить в бордо».

Еще стоит обратить внимание на как бы разбеленные пастельные оттенки. Они хороши для верхней одежды, так как легко комбинируются с другими цветами. А бордовый и коричневый, которые резко заполонили интернет в этом году, скорее, перешли из трендовых в разряд базовых цветов. Теперь они считаются некой константой вместе с белым, черным, серым. Если вам идет бордо или шоколадный, смело носите их и дальше.

Важно: выбирая цвет одежды, ориентируйтесь не на цвет волос, а на тон своей кожи.

«Та же фуксия прекрасно проходит и брюнеткам, и блондинкам. Мы, девочки, можем сегодня быть в одном цвете и с одной стрижкой, завтра — в другом и совершенно с другой прической. Здесь нужно обращать внимание на подтон вашей кожи. Есть люди, которым идут более яркие, насыщенные цвета, есть люди, которым идут более разбавленные цвета. Например, девушкам со светлой фарфоровой тонкой кожей теплые оттенки добавят возраста и подчеркнут какие-то неровности», — заметила Татьяна.

Главный вывод от экперта по стилю: несмотря на все тренды, ориентируйтесь на собственные ощущения. Одежда должна идти именно вам, делать вас увереннее и позволять чувствовать себя комфортно в любую погоду.