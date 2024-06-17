Более 23 тысяч человек отдохнули в выходные на пляжах Челябинска

112 отдыхающим потребовалась помощь спасателей

Более 23 тысяч челябинцев отдохнули в выходные на официальных пляжах города. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.





По его словам, матросы-спасатели в течение уик-энда оказали первую помощь 112 отдыхающим.





«В том числе девять человек были спасены из воды», — уточнил он.









Также вице-мэр сообщил о трагических происшествиях, которые произошли на «диких» пляжах, в местах, не предназначенных для купания.









Напомним, в Челябинске работают 19 официальных пляжей, девять из которых муниципальные. На всех пляжах оборудованы спасательные посты, где дежурят обученные матросы. В городе запрещено купаться в 34 местах.









Топ-5 чистейших озер Челябинской области — в нашем фоторепортаже.



