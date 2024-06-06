Челябинцам запретили купаться на 16 городских пляжах

И еще почти в двух десятках мест на реках и карьерах

В Челябинске ограничили количество пляжей, где этим летом можно будет искупаться. Под запрет попали 34 точки: излюбленные садоводами берега озера Смолино, карьеры и даже оборудованные шезлонгами пляжи. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

На озере Смолино купаться не разрешат в районе перекачивающей насосной станции у СНТ «Трубопрокатчик 4», пересечения улиц Бобруйской и Новороссийской, улиц Бирской, Ямпольской 1-й, Хуторной и на пляже «Восход».

На Шершневском водохранилище под запрет попали: площадка между плотиной и городским пляжем, «Каспийский берег», восточная часть «Белого паруса», около проезда в Шершневский бор, а также по улице Лыжных Батальонов и на 1‑м километре Западного шоссе.

На реке Миасс нельзя будет освежиться у плотины «Коммунар», на набережной за Филармонией, перед цирком, у зала «Родина», по улице Набережной, у сквера Челюскинцев, около Заячьего острова, а также у дома № 32 по улице Российской.

Опасным признано купание на карьерах Каменном, Голубом, Изумрудном, Сопливчике.

Также под запрет попали пруды Карповый, Девичьи Слезы и в районе дома № 20 по улице Челябинской, водоемы на Градском Прииске и по улице Байкальской, берег озера Синеглазово по улице Подгорной, берег Исаково по улице Морозова.

Напомним, ранее челябинцам напомнили, что купание в карьерах опасно для жизни. В конце прошлой недели, 2 июня, на карьере в парке Гагарина утонул 16-летний подросток.