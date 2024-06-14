На озерах Южного Урала открыли купальный сезон

Мы выбрали пятерку чистейших

Июньская жара накрыла Челябинскую область. Ожидаемо курорты региона заполнятся отдыхающими. И пусть вода в них еще недостаточно теплая, многие уже открыли купальный сезон. В информагентстве «Первое областное» выбрали пятерку самых чистых и живописных озер региона.

Озеро Еловое расположено в паре-тройке километров от Чебаркуля. Добраться до него легко, как и найти пристанище для отдыха на любой вкус и кошелек: вдоль берега выстроены базы отдыха, санатории и жилые дома. Со стороны одного из популярных парк-отелей дорожки ведут к воде и большому понтону, с которого открывается великолепный вид на водную гладь, а вдалеке виднеется сосновый лес.

Купающиеся уже открыли пляжный сезон. Вода еще не прогрелась, но для южноуральцев нет преград для отдыха. Вода в Еловом прозрачная настолько, что видно дно и подводные растения. За состоянием берега следят организаторы отдыха, собственники курортов.

Такая же чистейшая вода на озере Большой Еланчик. Со стороны деревни Сарафаново берег и вода находятся как в первозданном виде. Руку человека в этом месте можно узнать по песку, раскиданному на одном из пляжей, и по понтону.

Тургояк по праву называют жемчужиной Урала и младшим братом Байкала. Памятник природы и сегодня облюбован туристами, температура воды — чуть больше 21 градуса на поверхности. Дно Тургояка видно даже на значительной глубине, само озеро считается одним из чистейших в мире. Недавно здесь прошла регата Федора Конюхова, все лето на Тургояке собираются серферы и любители сапбординга. Тургояк включен в список особо охраняемых природных территорий. Здесь нельзя использовать любые плавательные средства с двигателями внутреннего сгорания, парковать автомобили в прибрежной зоне на неасфальтированных площадках.

Озеро Увильды тоже может похвастаться прозрачностью воды, как и южные собратья. Визуально кажется, что уровень воды немного поднялся по сравнению с прошлым годом. Вода еще не цветет, для этого водоем должен достаточно прогреться. Но купальный сезон здесь уже начат. На сегодня температура воды в озере составила 22 градуса, базы почти все заняты на предстоящие выходные.

Живописный пейзаж можно наблюдать и на озере Сугомак. Купаться здесь нельзя, так как водоем является не только охраняемой законом территорией, но и питьевым источником для Кыштыма. Сюда приезжают ради запаха соснового леса, окружающего озера и красивейшего вида с Голой сопки. Немного усилий — и турист с небольшой возвышенности увидит, как водная гладь врезается в лес на противоположном берегу, а слева высится величественная гора. Подъезжать на машине к прибрежной зоне запрещено.

Невероятная красота, которая открывается взору на каждом из наших озер, наталкивает на мысль о том, что стоит вернуться сюда еще раз. Уже в качестве отдыхающего от будней горожанина.