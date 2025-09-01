Алексей Текслер рассказал о деталях начала учебного года в Челябинской области

В этом году в городе начал работать первый прокурорский класс

1 сентября в Челябинской области стартовал новый учебный год. В этом году за парты сели более 440 тысяч школьников, из которых свыше 40 тысяч — первоклассники. В Челябинске также открылись четыре новые школы, одну из них, лицей «Созвездие» в 34-м микрорайоне, посетил и торжественно открыл губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодняшнее утро в образовательном учреждении началось ярко, масштабно и громко. На торжественную линейку пришли губернатор, прокурор и министр образования Челябинской области.





После — традиционный осмотр инновационного лицея. Профильные классы уже заполнились учениками. Первым делом губернатор посетил кабинет основ безопасности и защиты Родины. Помимо манекенов для оказания первой помощи, в классе есть резиновые образцы частей тела с различными гематомами, противогазы и даже электронный тир.





Кабинеты физики, химии, биологии, информатики оборудованы по последнему слову техники. Современные компьютеры, интерактивные доски, электрические потолочные системы с розетками и многое другое для комфортной учебы.





Более того здесь есть несколько спортивных залов для занятий спортом и танцами, лаборатории, чтобы заниматься наукой, библиотека (на стены и потолок которой выводится проекция звездного неба!).





Коридоры школы оформлены в виде образовательных пространств, на стенах хранится информация о великих ученых, писателях, героях, а также о достопримечательностях Южного Урала и России.

Лицей № 148 входит в число ведущих образовательных учреждений Челябинска. Его выпускники ежегодно показывают высокие результаты на ЕГЭ и становятся победителями различных соревнований.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня отметил важность открытия новых школ и создания в них подобных пространств.

«Каждый на своем уровне получает знания. И я очень рад, что мы каждый год открываем новые учебные заведения. Вот мы сейчас с вами находимся в школе, в инновационном лицее „Созвездия“ в 34-м микрорайоне Челябинска. Это образовательный центр, где кроме знаний можно заниматься спортом, творчеством, дополнительным образованием. Здесь в современной лаборатории школьникам можно заниматься научной деятельностью, ориентировать себя в будущее по многим направлениям», — рассказал губернатор Алексей Текслер.





Он отметил, что в этом году открыли двери для детей четыре новые школы — две в Челябинске, одна в Магнитогорске и одна в поселке Увельском. Еще две школы будут завершены до конца года.

«Для нас сфера образования — это безусловный приоритет. Если мы говорим об успешном регионе, о его будущем, то сфера образования является фундаментной основой этой успешности», — добавил губернатор.

Еще в лицее «Созвездие» нововведение для региона — появление кадетского прокурорского класса. Ребят будут учить патриотизму и основам военной подготовки. После учебы выпускников ждут в профильных вузах, а в дальнейшем в органах прокураты. Занятия внеурочной деятельности здесь будут вести сотрудники прокуратуры.