В челябинском лицее открыли первый прокурорский класс

Его выпускники получат дополнительные баллы при поступлении на юридические специальности вузов

В лицее № 148 открыли первый в Челябинске прокурорский класс. Туда набрали 28 учеников, 17 из которых пришли из других школ, рассказал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.

В класс попали дети, которые успешно окончили девятый класс и сдавали ОГЭ по гуманитарным предметам. Все они пришли в лицей целенаправленно, чтобы в будущем получить профильное образование.

В прокурорском классе предусмотрено углубленное изучение профильных предметов. Детей также будут привлекать к патриотическим мероприятиям, возложению цветов, дети примут присягу. Для учеников-кадетов разработают свою форму — почти такую же, как у старших коллег.

«Через два года мы получим практически готовых специалистов. У школьников будет сформирован правильный ход мыслей и отношение к профессиональной деятельности», — сказал Игорь Донгаузер.

В образовательном процессе примут участие преподаватели ЮУрГУ и сотрудники правоохранительных органов. Два года они будут сопровождать школьников, проводить им открытые уроки. На базе университета пройдут профильные лекции и мероприятия. После успешного окончания школы ученики смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз на юридическую специальность. В будущем их пригласят на практику в прокуратуру Челябинской области.

Ученики прокурорского класса будут обучаться в новом здании «Созвездие» на улице Академика Сахарова.

Также в планах создать такой класс в Магнитогорске.

Автор: Елизавета Михно