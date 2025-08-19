В лицее № 148 открыли первый в Челябинске прокурорский класс. Туда набрали 28 учеников, 17 из которых пришли из других школ, рассказал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.
В класс попали дети, которые успешно окончили девятый класс и сдавали ОГЭ по гуманитарным предметам. Все они пришли в лицей целенаправленно, чтобы в будущем получить профильное образование.
В прокурорском классе предусмотрено углубленное изучение профильных предметов. Детей также будут привлекать к патриотическим мероприятиям, возложению цветов, дети примут присягу. Для учеников-кадетов разработают свою форму — почти такую же, как у старших коллег.
«Через два года мы получим практически готовых специалистов. У школьников будет сформирован правильный ход мыслей и отношение к профессиональной деятельности», — сказал Игорь Донгаузер.
В образовательном процессе примут участие преподаватели ЮУрГУ и сотрудники правоохранительных органов. Два года они будут сопровождать школьников, проводить им открытые уроки. На базе университета пройдут профильные лекции и мероприятия. После успешного окончания школы ученики смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз на юридическую специальность. В будущем их пригласят на практику в прокуратуру Челябинской области.
Ученики прокурорского класса будут обучаться в новом здании «Созвездие» на улице Академика Сахарова.
Также в планах создать такой класс в Магнитогорске.
Автор: Елизавета Михно