За парты в колониях Челябинской области сядет больше тысячи подростков

Ребят будут учить одна школа и 15 учебно-консультационных пунктов

День знаний сегодня отмечают не только в школах, но и в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Челябинской области. В них более тысячи подростков сядут за парты в новом учебном году, сообщили в региональном ГУФСИН.

В новом учебном году подростков будут обучать 16 общеобразовательных учреждений структуры: одна школа и 15 учебно-консультационных пунктов. Уроки будут вести свыше 120 учителей.

«Для нас крайне важно, чтобы отбывание наказания не просто изолировало человека от общества, но и давало ему инструменты для исправления и успешного возвращения к законопослушной жизни», — отметил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН по Челябинской области Андрей Симонов.

Также ребята смогут получать профессиональное образование, 10 образовательных учреждений и их филиалов готовы принять учащихся. Ученики будут заниматься в 66 мастерских и 49 специализированных кабинетах. Осужденные смогут освоить профессии швеи, станочника, сварщика, электромонтера, оператора ЭВМ, повара, машиниста крана.