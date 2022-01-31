Челябинцев просят помочь в составлении карты молодежного сленга

Нужно подслушивать незнакомцев и записывать необычные фразы

В России формируют карту молодежного сленга. Молодые люди со всей страны присылают через платформу «Другое дело» фразочки, услышанные от незнакомцев или друзей. За это начисляются баллы, которые можно обменять на мастер-классы или полезные устройства.



Проект по сбору цитат и метких выражений организовала платформа «Другое дело» совместно с сообществом Sloooshai. Из присланных цитат соберут большую интерактивную карту, на которой отметят, где какая фраза была сказана. В коллекции уже немало любопытных цитат: в Петербурге, например, говорят «Время летит как чайка за хлебом», во Владивостоке — «Кажется, книга знает больше, чем я», а в Москве шутят: «Полтретьего ночи. Меня укусила муха-трудоголичка».

«Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному, с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но все зачастую составляет некий уникальный культурный код, характерный для той или иной местности, а в целом становится новым языком, на котором выражаются молодые россияне», — рассказал руководитель проекта «Другое дело» платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Принять участие в сборе фраз приглашают и челябинцев. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении во «ВКонтакте» «Другое дело» и взять задание «Прислать подслушку от незнакомца». За выполнение задания предлагают до 400 баллов.

Цитаты для интерактивной карты собирают до 7 февраля.

Отметим, что сообщество Sloooshai — это ребята, которые собирают необычные фразы, а потом приклеивают стикеры с цитатами там, где фразы были услышаны.