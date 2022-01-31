В Челябинске выявили превышение загрязняющих выбросов в воздух

По данному факту прокуратура проведет проверку

В Челябинске система мониторинга воздуха зафиксировала превышение по сероводороду в Металлургическом районе (ул. Трудовая, 35 и ул. Румянцева, 28а). Установлен источник выбросов — ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«Также было отмечено возрастание концентрации сероводорода на ул. Шагольская, что можно объяснить дополнительным влиянием источников выбросов МУП „ПОВВ“», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Материалы по данным фактам переданы в областную прокуратуру для проведения проверки. В случае выявления нарушений виновных привлекут к ответственности.