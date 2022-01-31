«Коммунисты России» создали комиссию для восстановления памятника Ленину в Миассе

Местные власти коммунисты обвиняют в попрании памяти Ленина и пособничестве западным спецслужбам

Партия «Коммунисты России» направит своих экспертов в Миасс, чтобы прояснить историю с поврежденным и демонтированным памятником Ленину. Кроме того, партия настроена добиться привлечения к ответственности чиновников, виновных, по мнению коммунистов, в разрушении памятника, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе партии.



Больше всего коммунистов возмущает, что в администрации Миасса на прошлой неделе официально заявили о необходимости проведения экспертизы на предмет возможности восстановить скульптуру, а не пообещали сразу реставрировать памятник и вернуть вождя пролетариата на постамент на площади Труда.

«Создавшаяся ситуация — это показатель недобросовестного исполнения своих обязанностей конкретными чиновниками, которые допустили ненадлежащее содержание памятника и его разрушение. Была ли это беспечность, граничащая с халатностью, или очередное освоение государственных денег, выделяемых на уход за памятниками, предстоит выяснить. Мы уже обсудили создавшуюся ситуацию с памятником Ленину в городе Миассе Челябинской области с другими политическими и общественными организациями коммунистического и социалистического толка и создали совместную комиссию, целью которой будет недопущение попрания памяти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина», — заявляется в официальном пресс-релизе «КР».

Как сообщало Первое областное информагентство, в сентябре 2021 года у памятника Ленину на площади Труда в Миассе отвалилась часть лица. В декабре памятник демонтировали. В мэрии со ссылкой на данные регионального госкомитета по охране объектов культурного наследия объясняют, что скульптура не представляет культурной или исторической ценности. В пресс-службе администрации корреспонденту Первого областного информагентства заявили, что для принятия решения о возможности реставрировать памятник необходима полноценная экспертиза, а денег на нее в бюджете города не заложено. Между тем местное отделение движения «За новый социализм» уже обратилось за помощью в центральный аппарат КПРФ. Теперь к делу подключаются и «Коммунисты России».

В «КР» настроены очень решительно, причем именно в отношении властей Миасса и Челябинской области. Коммунисты заявляют, что ситуация с памятником похожа «на совместные действия западных спецслужб и представителей российской буржуазии, которые всеми путями пытаются вырвать страницы истории нашего государства», а местные чиновники «все сплошь уникальные люди непонятного происхождения».

Реакция администрации Миасса пока неизвестна.