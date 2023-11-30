Владимир Якушев рассказал студентам о потенциале и возможностях Урала

Полпред назвал округ локомотивом индустриально-промышленного развития страны

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил лектором акции «Достижения России». Ее в рамках образовательной программы международной выставки-форума «Россия» провело Российское общество «Знание» в Екатеринбурге. Студенты-педагоги узнали о вкладе УрФО в развитие страны, роли молодежи, международном сотрудничестве и важности позиции России, сообщает пресс-служба полпреда.

«Именно вам в дальнейшем двигать нашу страну вперед, именно вам потом брать то наследие, которое вы получите. И от того, как вы этим наследием распорядитесь, уже будет зависеть жизнь ваших детей и ваших внуков»,— обратился полпред к молодежи.





Владимир Якушев отметил, что нынешние вызовы связаны с прошлой историей страны. Поэтому лекция началась с рассказа о распаде Советского Союза, что стало настоящей геополитической катастрофой. Затем участники узнали об укреплении государственности Российской Федерации в начале 21 века, когда президент Владимир Путин инициировал преобразование законодательной базы. В частности, поправки в Конституцию, где конкретизировали и дополнили положения о защите целостности и территориальной неприкосновенности страны, закрепили верховенство норм российского права и завершили процесс национализации элит.

Рассказывая о достижениях России, Владимир Якушев отметил рекордно низкий уровень безработицы, разработку новых нефтегазовых месторождений, ведущие позиции в атомной энергетике, строительство метро и скоростных дорог, лидерство на зерновом рынке, противостояние беспрецедентному санкционному давлению.

«Мы перезагрузились, переформатировались и успешно противостоим тем вызовам, которые направлены на ослабление нашего суверенитета»,— подчеркнул Владимир Якушев.





Говоря о роли Уральского федерального округа, полпред отметил, что это локомотив индустриально-промышленного развития.

«20% от всей промышленной продукции в стране производят в регионах Уральского федерального округа. Мы безусловные лидеры с точки зрения промышленного развития в Российской Федерации»,— заявил Владимир Якушев.

Кроме того, полпред отметил уникальные экономические, социальные и образовательные условия для развития молодежи в УрФО. Завершая выступление, Владимир Якушев главным в жизни назвал возможность любить и ценить свою Родину.





На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве Владимир Якушев проводил экскурсию для московских студентов в рамках проекта общества «Знание». Полпред рассказывал о регионах УрФО. На стенде Челябинской области Владимир Якушев делал акцент на зоне промышленности и сельского хозяйства, рассказав студентам о промтуризме, достижениях аграриев и машиностроителей. Полпред призвал студентов не отказываться от предложений работы в закрытых городах. Они активно развиваются, там появились зеленые зоны и общественные пространства.

Выставка «Россия» открыта по 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения всех регионов страны. Вход свободный.