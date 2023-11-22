Владимир Якушев похвалил Челябинскую область за решение экологических проблем

Полпред отметил успехи региона на выставке «Россия»

Улучшение экологической обстановки в Челябинске и Магнитогорске отметил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Заявление он сделал на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Полпред обратил внимание, что для региона вопрос экологии является важным. Позиция губернатора Алексея Текслера позволяет успешно решать давнюю проблему.

«Вопросы, связанные с экологией, очень важны для Челябинской области. За этот политический цикл очень много поменялось в регионе. Я знаю, как много Алексей Леонидович над этим работает, какие сложные переговоры с разными компаниями шли и идут сейчас. Мы с вами видим, как поменялся Магнитогорск, как поменялся сам Челябинск. Активное участие региона в национальном проекте „Экология“ и в федеральном проекте „Чистый воздух“ дало такие результаты. Это повседневный, тяжелый труд, сложнейшее направление. Это заслуживает уважения»,— сказал Владимир Якушев.





Напомним, что 22 ноября на выставке «Россия» в Москве проводится День Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер презентовал достижения региона. Состоялись переговоры с послом Казахстана. Параллельно с деловыми мероприятиями идет обширная культурная программа.