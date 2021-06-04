Владимир Путин: «Регионам выделят 500 млрд рублей по программе инфраструктурных кредитов»

Челябинская область в списке четырех территорий, которые претендуют на новый вид финансовой поддержки

Из федерального бюджета в течение 2,5 лет выделят 500 млрд рублей на финансирование региональных проектов в рамках программы инфраструктурных кредитов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я прошу руководства регионов максимально внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. В приоритетном порядке эти ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновление городов. В современном мире, построенном вокруг человека, все это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отдельно отметил рост инвестиционной привлекательности Челябинской области в 2020 году. Владимир Путин подчеркнул, что регион показал «хорошую динамику» в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Напомним, Южный Урал за год поднялся с 25-й на 9-ю строчку списка.

«Хочу поблагодарить субъекты федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли паузу, не ссылали на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов», — сказал Владимир Путин.

Челябинская область вошла в список регионов, где будут реализовывать проекты по территориальному развитию с использованием инфраструктурных кредитов. Также в перечень пилотных территорий вошли Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край. Правительство Челябинской области планирует направить дополнительные средства на обновление системы общественного транспорта в столице региона. За счет инфраструктурных кредитов закупят трамваи и троллейбусы, а также создадут сеть метротрамвая.

Как рассказал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер, также регион рассчитывает на получение финансирования в рамках программы инфраструктурных облигаций.

«Что касается инфраструктурных кредитов, заглавный проект здесь — достройка метро, встраивание его в развитие с трамвайной сети. Также это обновление парка общественного транспорта в Челябинске — трамваев и троллейбусов. Если говорить про инфраструктурные облигации, инвестиции будут направлены в ускорение роста ввода жилья. Здесь мы реализуем три проекта в Сосновском районе, в пригороде Челябинска. Будем помогать строить инфраструктуру, в том числе социальную. Мы через этот инструмент планируем проинвестировать в три школы и детских сада, начать строительство объездных дорог. По ЖКХ это несколько проектов в Троицке и в Аше, а также модернизация очистных сооружений в Челябинске», — заявил Алексей Текслер.

Разместит инфраструктурные облигации для Челябинской области госкорпорация ДОМ. РФ. Компания предоставит полученные средства в виде льготных займов под 3,5% годовых на 15 лет. Гарантировать возвратность средств будет бюджет Челябинской области.

С помощью облигаций ДОМ. РФ можно финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения инвестиций в строительную отрасль.