Челябинцы с ментальными нарушениями завершили курс соцадаптации в тренировочной квартире

Три месяца их обучали бытовым навыкам и ремеслу

В Челябинске завершился трехмесячный курс социальной адаптации для лиц с ментальными нарушениями. Четверо местных жителей заселились в тренировочную квартиру 4 марта 2021 года, в день ее торжественного открытия. Девяносто дней специалисты обучали их бытовым навыкам, а также ремеслу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Группу набирали с учетом возраста, потребностей и совместимости учеников. Три месяца они жили вместе.

«Для каждого подопечного был разработан индивидуальный план адаптации, направленный на совершенствование его навыков самообслуживания. При этом специалисты отделения учитывают их возможности, особенности развития, интеллектуальный потенциал, степень тяжести заболевания. К каждому применяют индивидуальный подход, разные приемы и методы работы, основанные на принципе „Помощи столько, сколько необходимо, самостоятельности столько, сколько возможно“», — отметили в пресс-службе мэрии Челябинска.

После окончания курса ребята могут посещать занятия на базе отделений комплексных центров соцобслуживания: закрепить полученные знания и обучиться другим полезным навыкам.

Напомним, что тренировочная квартира в Челябинске создана по поручению главы Челябинска Натальи Котовой комитетом социальной политики при МКУ «Социальная гарантия». На презентацию приезжала супруга губернатора Ирина Текслер. Для родителей детей с ментальными нарушениями это большое подспорье, поскольку они не всегда могут найти подход к обучению своего ребенка.

Курс соцадаптации бесплатный. После выпуска первых учеников состоится набор следующей группы. Записаться можно, подав заявление в органы социальной защиты или в муниципальное учреждение «Социальная гарантия».