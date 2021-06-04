Крути педали — помогай детям: в Шершневском бору пройдет благотворительный велозаезд «Едем вместе»

Челябинцы собирают деньги на тренажеры для малышей с ДЦП

Велосипедисты Челябинска примут участие в благотворительном заезде фонда «Настоящий волшебник». Горожане помогут фонду собирать средства для больных детей. Подключиться к акции может любой желающий, даже если у вас нет велосипеда. ИА «Первое областное» расскажет, как это сделать.

«Реабилитация при ДЦП требует постоянных физических упражнений. И чем активнее занимается маленький человек, тем лучше его прогноз. Поэтому мы решили подарить трем челябинцам с ДЦП специальные тренажеры для занятий дома. А собрать деньги на их покупку помогает акция „Едем вместе“», — рассказала ИА «Первое областное» куратор акции Александра Красильникова.

Акция «Едем вместе» стартовала в Челябинске в декабре. Почти полгода челябинцы крутили педали велотренажеров в крупном торговом центре и в спортзалах города. И собрали около 150 тысяч рублей. Часть этих денег в копилку общего дела внесли фирмы-партнеры, другую часть перечислили горожане.

В итоге фонд купил два дорогостоящих тренажера.

Один из них, похожий на велодорожку, уже собрали в квартире четырехлетнего Егора Манина. Первые месяцы своей жизни паренек провел под ИВЛ, но сейчас малыш трудится каждый день, чтобы в будущем жить активной и полноценной жизнью.





Еще один тренажер в ближайшее воскресенье передадут шестилетней Лизе Козыревой. Ее подарок похож на велосипед. Лиза сможет кататься на нем по городу. Конструкция тренажера позволяет поддерживать спину и голову юного ездока. Зимой при помощи специальных приспособлений этот велосипед с легкостью превращается в тренажер для дома. Девочка сможет заниматься на нем в любую погоду.





Наконец, третий тренажер обещан Вике Кичигиной. Девочка родилась раньше срока и тоже с диагнозом ДЦП.





Правда, на подарок Вике собранных денег пока не хватает, и поэтому акция «Едем вместе» идет на новый виток.

«В городе лето, и теперь акция переходит на улицы. Любой желающий может прислать нам данные о проеханных километрах и перечислить посильную сумму на покупку третьего тренажера», — говорит Александра Красильникова.

В ближайшее воскресенье, 6 июня, в Шершневском бору пройдет велогонка в поддержку детей с ДЦП. В ней примут участие велолюбители челябинского сообщества Comiron Sport. Перед стартом мастер спорта Александр Паниковский вручит специальный велосипед Лизе Козыревой.

Велогонка начнется в 11:50. Маршруты и дистанции можно посмотреть на сайте «Едем вместе». Ожидается, что участников будет не меньше 300—500 человек.

Перед заездом нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Счетчик будет работать до 31 августа. Так что крутить педали и помогать детям можно все лето.