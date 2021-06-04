Алексей Текслер: «Нужно повышать финансовую устойчивость регионов!»

В рамках Петербургского экономического форума губернатор обсудил экономику субъектов Федерации с министром финансов РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 4 июня он принял участие в панельной сессии «Развитие регионов: экономика возможностей», где обсуждались вопросы финансовой обеспеченности краев и областей России, передает пресс-служба губернатора.



По данным пресс-службы, сессию провел председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В ней приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Главными темами стали финансовая обеспеченность регионов, самодостаточность областных бюджетов и снижение долговой нагрузки на них.

«Повышение долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности регионов — это конкретная задача, которую поставил президент, и наша цель — повысить возможности регионов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинский губернатор поднял вопрос о необходимости повышения собственных налоговых доходов регионов. Кроме того, по мнению Алексея Текслера, необходимо улучшить систему предоставления субъектам Федерации целевых межбюджетных трансфертов из федеральной казны. Доработать также необходимо механизм предоставления регионам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Напомним, в конце марта Алексей Текслер уже озвучивал эти и смежные темы на совещании президента РФ с правительством, выступая там не только как глава региона, но и как руководитель профильной рабочей группы Госсовета. Одним из результатов работы Алексея Текслера в Госсовете, например, стало внедрение механизма инфраструктурных кредитов для развития субъектов Федерации. Кроме того, президент России Владимир Путин вскоре объявил о реструктуризации долгов регионов: коммерческие кредиты будут перекрываться более дешевыми бюджетными.