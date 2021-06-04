Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по привлекательности для инвесторов

За год Южный Урал поднялся на 16 строчек в национальном рейтинге

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) огласили результаты национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с бизнес-объединениями. При составлении списка оценивают усилия регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Челябинская область по итогам 2020 года занимает девятую строчку, сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам 2019 года Челябинская область была на 25-м месте. Высокой оценки за 2020 год удалось достигнуть благодаря курсу на привлечение инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Южном Урале. В 2021 году это проявляется в том числе в донастройке налогового законодательства в пользу инвесторов, внедрении целевых моделей и новых инструментов стимулирования инвестиционной деятельности — соглашений о защите и поощрении капиталовложений, инфраструктурных кредитов, а также реализации составляющих инвестстандарта.

Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области в 2020 году, напомним, составил 322,2 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше, чем в 2019 году. За первый квартал 2021 года этот показатель также увеличился — на 25,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 64,5 млрд рублей. По данным областного Минэкономразвития, сейчас на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей.

Лидером национального рейтинга инвестпривлекательности по итогам 2020 года стала Москва, на втором месте — Татарстан, на третьем — Тюменская область. Далее следует Тульская область, на пятом месте — Республика Башкортостан.