Владимир Путин прокомментировал рост цен на российских курортах

Из-за закрытия границ туристическая инфраструктура не справляется с потоком отдыхающих

Завышенные цены на курортах России связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил во время прямой линии Владимир Путин. По его словам, из-за увеличения потока отдыхающих туристическая инфраструктура не справляется.

«Цены завышены, да, судя по всему, это тоже происходит. Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают, потому что там каждый день меняются правила... В больницы там не попасть. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге, в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены. Во всей рыночной экономике это происходит», — говорит Владимир Путин.

В 2019 году российские туристы оставили за границей 36 млрд долларов, отметил президент. В России сейчас действует программа развития внутреннего туризма, есть кешбэк для возвращения части денег, потраченных на отдых.

«Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличился. Сейчас в этой сфере рассматривается 50 проектов, и количество будет увеличиваться», — сказал Владимир Путин.

В 2020 году туристическая отрасль Челябинской области получила около 2,5 млрд рублей, которые жители могли бы потратить за границей. Об этом ранее заявлял вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. В октябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании в регионе туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», куда вошли нацпарки «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», озеро Тургояк и река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. Сегодня, 30 июня, стало известно, что глава региона подписал постановления о создании в регионе новых особо охраняемых природных территорий и уточнении границ старых памятников природы.

Ростуризм одобрил брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!», его включили в перечень рекомендованных для посещения российскими и иностранными туристами.