Главный эпидемиолог Челябинской области назвал последствия покупки сертификата о вакцинации

Поддельная справка усложняет диагностику в случае болезни человека

Покупка поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции может значительно усложнить работу врачей. Об этом журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Если человек привит от коронавируса и получил сертификат, риск заболеть у него в 300 раз меньше. Поскольку COVID-19 не имеет специфических симптомов, покупка сертификата о вакцинации может затруднить диагностический поиск врача. Тестирование на коронавирус ему назначат, но подтверждение может занять дополнительное время. Позднее начнут проводить противоэпидемические мероприятия», — подчеркнул Александр Выгоняйлов.

Кроме того, посещая рестораны, обращаясь за плановой помощью или отправляясь в санаторий, человек с фальшивым сертификатом может стать источником распространения болезни.

Эпидемиолог подчеркнул, что сегодня только прививка позволяет защитить себя и своих близких.