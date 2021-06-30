В Челябинске утвердили названия для нескольких скверов

Речь идет о местах отдыха в Советском районе

Три сквера в Советском районе Челябинска получили свои названия. Их накануне утвердили депутаты на заседании Челябинской городской думы.

Сквер у главного входа Дома профсоюзов на улице Цвиллинга назван «Сквером профсоюзов». Сквер, расположенный возле главного корпуса Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского, получил наименование «Сквер имени композитора Петра Чайковского», а сквер в районе дома № 28 по улице Борьбы в Советском районе теперь называется «Сквер имени художника Николая Русакова».

Также депутаты одобрили установку стелы «Город трудовой доблести» на Бульваре Славы. На мемориале будет изображен герб Челябинска и нанесен текст указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания.

Одобрила Гордума и присвоение набережной озера Смолино имени бывшего председателя совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, теперь принадлежит Трубной металлургической компании) Александра Федорова. Он умер в январе этого года на 69-м году жизни. ЧТПЗ разработал концепцию реконструкции набережной и выступает соинвестором проекта. Первый этап благоустройства был выполнен силами администрации Ленинского района.