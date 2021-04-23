Брендовый маршрут Челябинской области первыми посетят туристы из Самары и Казани

Гости из других регионов увидят достопримечательности Миасса, Златоуста, Сатки и Челябинска

Ростуризм одобрил брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» и в скором времени включит его в перечень рекомендованных для посещения российскими и иностранными туристами. Защита проекта прошла накануне. Челябинскую область представляли заместитель губернатора Егор Ковальчук и генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова. О подробностях проекта и планах они рассказали во время онлайн-пресс-конференции.



«Брендовый маршрут направлен на повышение узнаваемости региона, изменение имиджа и позиционирования. Во время презентации многие были удивлены теми возможностями, которые предлагает наш регион. У нас можно увидеть горы, тайгу, степи. Утверждение проекта Ростуризмом означает, что он безопасный, подходит, в том числе, для семей и пенсионеров, сбалансирован по цене, длительности переездов, сложности пеших участков, питанию, удобен для восприятия, имеет достаточное количество достопримечательностей. Правительство оказывает туристическим компаниям информационную и административную поддержку в продвижении этого продукта. Коллеги из Агентства международного сотрудничества прорабатывают механизм компенсации транспортных расходов, чтобы на начальном периоде сделать деятельность туроператоров экономически целесообразной», — отметил вице-губернатор Егор Ковальчук.

2021 год для брендового маршрута является тестовым. Популяризировать направление предполагается с помощью федеральных туроператоров и СМИ, в том числе устраивая дли их представителей пресс-туры. Всего в этом году планируется привлечь в регион 280 туристов, в 2022-м — уже 385. Первый выезд планируется провести с 3 по 6 июня. Запросы на поездки поступают из Самары, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, сообщила генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова. В целом привлекать планируется жителей всех регионов России, а также туристов из Казахстана. Из соседней страны на Южный Урал идет серьезный туристический поток.

Маршрут совмещает в себе элементы гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и экологического туризма. В Миассе туристы посетят краеведческий музей, где узнают, в частности, о добыче золота, дом купца Смирнова (с дегустацией уральской кухни), музей Ильменского заповедника и озеро Тургояк. В последней локации можно будет провести время на берегу водоема, подняться на Лысую гору или отправиться на остров Веры. В Златоусте в списке мест — краеведческий музей с осмотром златоустовских гравюр и украшенного оружия, оружейная слобода «АиРовка», где можно будет принять участие в мастер-классе, а также оружейная фабрика. Далее природная часть поездки, включающая национальный парк «Таганай» — поход на Черную скалу. Завершится день в ресторане «Счастливый Кузюк» с очередной дегустацией уральской кухни. В Сатке для туристов проведут обзорную экскурсию по городу, затем в программе — музей комбината «Магнезит» и Карагайский карьер. В Челябинске три точки осмотра — открытый в 2020 году Центр исторического наследия ЮУЖД, Государственный исторический музей Южного Урала, где находится метеорит, и Кировка.

Суммарно гости региона проедут чуть более 400 км — это расстояния между городами и достопримечательностями, а также передвижение по населенным пунктам. В рамках брендового маршрута туристы проведут в Челябинской области четыре дня и три ночи.

Под брендовый маршрут совсем скоро создадут сайт с интерактивной картой. Там же опубликуют информацию о местах проживания, блюдах уральской кухни и др. Этот сайт будет связан с основным туристическим порталом Челябинской области chel.travel.

Представленный брендовый маршрут будет не единственным. По словам Егора Ковальчука, возможно появление программы с осмотром достопримечательностей юга области. В тур предполагается включить Магнитогорск и ММК, Верхнеуральск и другие исторически значимые малые города, музей-заповедник «Аркаим» и Чесменский район как место для агротуризма. Кроме того, есть запросы на религиозный туризм.