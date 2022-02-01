Владимир Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат с 90‑летием

В 1932 году на предприятии запустили первую доменную печь

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) празднует 90-летие. 1 февраля 1932 года доменная печь комбината произвела первый чугун. Работников и ветеранов предприятия с юбилеем поздравил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил вклад комбината в индустриальное развитие страны, поддержку в годы Великой Отечественной войны и обеспечение экологической безопасности комбинатом.

«С первых лет своей работы благодаря выпуску качественной востребованной продукции коллектив Магнитки многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, снабжая оборонные производства броней для танков, внес весомый вклад в Великую Победу. Сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. Активно внедряя новейшее оборудование и технологии, привлекая инвестиции, ваше предприятие содействует обеспечению обороноспособности России, укреплению ключевых, стратегических отраслей экономики: энергетики, строительства, машиностроения. И конечно, исключительно важно, что серьезное внимание вы уделяете вопросам экологической безопасности, на практике реализуете принципы социальной ответственности бизнеса», — отметил Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Также с 90-летием ММК южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По случаю юбилея ММК ИА «Первое областное» вспомнило историю основания Магнитогорского металлургического комбината и рассказало о крупнейших инвестпроектах предприятия на ближайшее десятилетие.