В магнитогорском гортрансе признали нехватку водителей из‑за пандемии COVID‑19

В мэрии предупредили горожан о корректировке маршрутов

В Магнитогорске изменили маршрут движения трамваев из-за роста заболеваемости среди водителей. В мэрии предупредили горожан о ситуации и попросили с пониманием отнестись к возможным пересадкам.

Администрация Магнитогорска выпустила обращение к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к изменениям движения трамваев. Они связаны с ростом заболеваемости среди водителей подвижного состава. К сезонным простудным заболеваниям добавляется небезызвестная инфекция, пишет мэрия в городских пабликах.

«Сегодня непростая ситуация сложилась и в МП „Маггортранс“. Многие водители находятся на больничном. В связи с чем выпуск трамваев на линию приходится корректировать. В первую очередь обеспечиваются транспортом основные трамвайные направления Магнитогорска», — пояснили в администрации.

Горожан просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации и планировать свой маршрут заранее.