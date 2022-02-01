«90 огненных лет»: Магнитогорский металлургический комбинат празднует юбилей

Рассказываем о крупнейших инвестпроектах предприятия на ближайшее десятилетие

1 февраля исполняется 90 лет Магнитогорскому металлургическому комбинату — лидеру металлургической отрасли России. В этот день в 1932 году была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, еще через год — домны № 3 и 4. Также были запущены четыре мартеновские печи. Комбинат был построен в рекордно короткие сроки — на два года раньше, чем планировалось. При этом работы во многом велись вручную, в крайне тяжелых условиях.

Строительство домны № 1

В годы Великой Отечественной войны комбинат, первоначально ориентированный на выпуск «гражданских» сортов металла, освоил выпуск броневой стали, а также прокатку броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй крупнейшая в СССР домна № 5, а через год — крупнейшая в Европе доменная печь № 6. Магнитка сыграла важную роль в победе в Великой Отечественной войне, к концу войны она выпускала 2,8 млн тонн стали и 1,8 млн тонн проката в год. Каждый второй танк, каждый третий снаряд были изготовлены из магнитогорского металла. Магнитогорск в числе первых 20 городов в 2020 году завоевал право называться городом трудовой доблести.

После окончания войны ММК продолжал развиваться. Строились новые доменные и мартеновские печи, коксовые батареи, прокатные цеха, совершенствовались технологии. Был освоен выпуск луженой жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали, углеродистой ленты. К середине 1970-х годов годовой объем производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.





Сейчас ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. ИА «Первое областное» рассказывает о крупнейших инвестиционных проектах ММК, которые будут определять развитие предприятия в ближайшие десятилетия.

Строительство коксовой батареи № 12

Производительность новой коксовой батареи № 12 будет 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Стоимость реализации этого проекта составит около 67 млрд рублей.

Предусмотрено строительство комплекса коксовой батареи № 12 в два этапа. На первом планируется сооружение двух блоков с двумя установками сухого тушения кокса, установкой десульфурации и денитрации. Также на первом этапе будут построены углеподготовительный цех, склад жидкого аммиака, объекты коксосортировки, воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и объекты инженерного обеспечения.

На втором этапе будут построены еще два блока коксовой батареи с технологическими установками. Ожидается, что запуск первой очереди комплекса состоится в 2022 году, ввод в строй второй очереди запланирован на 2023 год.





Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске. Благодаря запуску коксовой батареи № 12 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей, а также снизится потребление угольного концентрата и природного газа. Кроме того, модернизация производства позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Использование этой технологии позволит утилизировать тепло кокса, получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии. Сокращение выбросов СО 2 составит свыше 1,1 млн тонн, а углеродный след комбината уменьшится на 0,21 тонны (–21%) на тонну кокса.





Строительство доменной печи № 11

Контракт по реализации этого инвестиционного проекта ММК и компания Paul Wurth (Люксембург) заключили в конце июня 2021-го. Реализация проекта рассчитана на 3,5 года. Стоимость строительства доменной печи № 11 — 61,3 млрд рублей.

Рабочий объем печи составит 3,8 тысячи кубометров, производительность — 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Новая доменная печь будет построена с использованием лучших мировых технологий.

Использование передовых технологий, высокая оснащенность комплекса новой доменной печи природоохранными объектами, а также вывод из работы устаревших печей позволят ММК только в рамках этого проекта сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 6,6 тыс. тонн в год, а выбросов СО 2 — на 1 млн 123 тыс. тонн в год.

Реконструкция комплекса газоочистных установок кислородно-конвертерного цеха

Кислородно-конвертерный цех ММК производительностью свыше 10 млн тонн стали в год — один из самых мощных среди аналогичных цехов в мире. Он был введен в эксплуатацию в 1990 году. Главная задача проекта по реконструкции пылегазоулавливающих установок — снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения.

В рамках реализации проекта в феврале 2020 года был заключен контракт с компанией Primetals Technologies Austria GmbH (Австрия) на поставку оборудования для реконструкции газоочистных установок. Стоимость строительства — 3,5 млрд рублей.





В результате реконструкции пылегазоулавливающих установок повысится эффективность очистки пыли и газов, планируется полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы.

Негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Валовые выбросы пыли после реализации проекта сократятся минимум на 500 тонн в год.

Не менее важный экологический проект реализуется в электросталеплавильном цехе. К маю 2022 года здесь будет построена новая газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи № 1 производительностью 2400 тыс. кубических метров в час. В результате реализации проекта выбросы пыли сократятся на 300 тонн в год. Стоимость строительства — 2,7 млрд руб.

Строительство паровоздуходувной электростанции ММК

Контракт на строительство паровоздуходувной электростанции ММК заключил с компанией ZDAS a. s. (Чехия). К реализации проекта на комбинате приступили в мае 2021 года, а начало строительных работ запланировано на декабрь 2021 года. Проект рассчитан на три года. Пуск первых объектов запланирован на январь-февраль 2024 года. Стоимость строительства — 21,6 млрд рублей.

В связи с развитием мощностей ММК возникла необходимость и в увеличении мощностей по производству продуктов разделения воздуха. В ближайшие три года на площадке кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината планируется возвести новый кислородный блок. Агрегат производства компании Hangzhou Oxygen Plant Group (КНР) способен производить 60 тыс. кубометров технического кислорода и 60 тыс. кубометров газообразного азота, а также 2 тысячи кубометров аргона в час для нужд ММК. Блок разделения воздуха планируется построить к ноябрю 2023 года, систему хранения кислорода — к июню 2024-го.

Стоимость строительства — 18,9 млрд рублей.

Строительство парка «Притяжение»

В Магнитогорске в 2022 году ко Дню металлурга планируют сдать первую очередь парка «Притяжение». Будут открыты центральная входная группа с цветомузыкальным фонтаном, часть пешеходного бульвара протяженностью около 500 м, информационный центр, фуд-молл, центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей и роллер-парк, который в зимнее время будет превращаться в каток. Полностью территория (бывший теплично-садовый совхоз им. Ленина) преобразится к 2025 году. Парк строится по инициативе и на средства Виктора Рашникова, председателя совета директоров ММК. Впервые о «Притяжении» объявили в январе 2019 года. Объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей.





17 сентября 2021 года состоялась церемония закладки символического первого камня в основание объектов парка «Притяжение» площадью около 400 га. Там будет создано круглогодичное мультифункциональное пространство с комплексом зданий общей площадью почти 100 тыс. кв. м. Ключевыми объектами являются музейно-образовательный комплекс, многопрофильный медицинский центр на 660 мест, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл-арены, четырехзвездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона, где разместятся детские площадки и озеро с пляжной зоной и набережной.



