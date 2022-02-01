В Челябинской области 2784 класса и 45 школ отправлены на карантин по ОРВИ

Еще 27 классов ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

В Челябинской области наблюдается традиционный сезонный рост простудных заболеваний. Из-за этого целые классы и школы уходят на карантин. О ситуации на 1 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«Сегодня 2784 отдельных класса и 45 школ находятся на карантине по ОРВИ. Еще 27 классов в области изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом», — замечают в пресс-службе.

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 119 классов и 33 школы в области.

Чуть улучшилась ситуация по детским садам. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 9 групп в 7 детских садах. По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся 2 группы и 2 сельских детских сада (в Аргаяшском и Каслинском районах).

Накануне в Челябинской области подтвердили 3399 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 555 учащихся школ.

Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус, читайте в отдельном материале.