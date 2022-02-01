Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 90‑летием ММК

Магнитогорский металлургический комбинат был основан 1 февраля 1932 года

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Сегодня, 1 февраля, Магнитогорскому металлургическому комбинату исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил нынешний коллектив ММК и ветеранов с праздником и отметил, что это знаменательная дата не только в истории Южного Урала, но и всей России.

«Уважаемые жители Магнитогорска и всей Челябинской области! Рад поздравить вас с важнейшей, знаменательной датой в истории Южного Урала и всей нашей страны — девяностолетием легендарного Магнитогорского металлургического комбината, который дал жизнь и самому городу Магнитогорску. Сегодня мы славим героев Магнитки разных поколений. Тех, кто строил и создавал этот флагман отечественной металлургии. Кто ковал меч Победы в годы войны и добивался больших производственных успехов в мирное время. Выражаем признательность ветеранам за доблестный труд, за опыт и науку молодым специалистам. Мы чествуем всех, кто работает на комбинате сегодня, приумножая достижения своих предшественников»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что на днях президент России Владимир Путин наградил коллектив Магнитогорского металлургического комбината почетным знаком России «За успехи в труде», и это высочайшая оценка работы всех сотрудников ММК.

«Благодаря вашим усилиям, таланту и профессионализму комбинат твердо удерживает лидерство в своей отрасли и уверенно смотрит в будущее. Друзья, еще раз поздравляю вас с юбилеем. Успехов вам в достижении всех намеченных целей! Благополучия, мира и добра!»— поздравил глава региона.

В пресс-службе ММК отмечают, что за 90 лет комбинат произвел 663 миллиона тонн чугуна, 856 миллионов тонн стали и 706 миллионов тонн проката. А началось все 1 февраля 1932 года, когда первая домна Магнитки выдала первый чугун.

О награждении работников Магнитогорского металлургического комбината почетными знаками «За успехи в труде» читайте в нашем материале.