Южноуральцам обещают снегопады

При этом погода будет теплой

В среду, 2 февраля, в Челябинской области прогнозируют снегопады и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух прогреется до нуля градусов.

В ночь на среду в регионе столбики термометров опустятся до −5, −10°C, при прояснении похолодает до −15°C. Днем воздух прогреется до 0, −5°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров покажут −8, −10°C, днем потеплеет до −1, −3°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого снега. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.