В Златоусте за 12 млн рублей разработают проект рекультивации городской свалки

Документацию подготовят до конца 2022 года

Администрация Златоуста провела аукцион на разработку проекта рекультивации городской свалки, сказано на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 16 млн рублей. Средства направят из бюджетов Челябинской области и Златоустовского городского округа. Заявки подавали восемь компаний, одну не допустили до участия. Победителем признали ООО «Камэкопроект» из Перми. Эта организация предложила выполнить работы за 12 млн рублей.

Техзаданием предусмотрена разработка проектной документации в срок до 15 декабря 2022 года. Подрядчику нужно актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2019 году, предоставить сведения о произошедших с полигоном изменениях, провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой. Положительное заключение государственной экологической экспертизы необходимо получить до 1 сентября 2022 года. Работы по рекультивации будут проводиться в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Согласно конкурсной документации, свалка в Златоусте эксплуатировалась с 1962 года до 1 января 2020 года. Объем накопленного мусора по состоянию на конец 2017 года составляет 4,1 тыс. кубометров, высота слоя отходов — 22 метра. Площадь земельного участка, предназначенного для рекультивации, составляет 15,5 га.

ООО «Камэкопроект» работает с октября 2006 года, следует из данных базы «СБИС». Офис компании расположен в Перми. В 2020 году чистая прибыль организации составляла 1,5 млн рублей. «Камэкопроект» участвовал в 107 аукционах, победив в 44 из них. Контрактов заключено на 60,9 млн рублей. Компания выполняла проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле Свердловской области, строительству объектов хранения и утилизации отходов в Чернушке Пермского края, рекультивации несанкционированных свалок ТКО в Нефтеюганском районе ХМАО, рекультивации нарушенных земель на территории полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге.

Добавим, что городскую свалку рекультивируют и в Магнитогорске. Администрация города выбрала подрядчика для разработки проекта. Мусорный полигон в Челябинске уже ликвидирован. Об этом в начале октября вице‑премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту РФ Владимиру Путину.